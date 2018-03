A Visegrádi Négyek alkotják a bevándorlásellenes országcsoportok keménymagját az Európai Unión belül. Így nem véletlen, hogy ezt a négy államot támadja Brüsszel és a Soros-hálózat a legintenzívebben. Most Magyarországon a sor, ahol az április 8-i választáson egy politikai káoszt hozó szivárványkoalíciót szeretnének hatalomba juttatni, melynek hatására az amerikai milliárdos meg tudná változtatni hazánk bevándorláspolitikai álláspontját.

Kiterjedt Soros-hálózat a V4 államokban

Soros György bárkit hajlandó támogatni Európa-szerte azok közül, akik a nemzeti törekvések elnyomásában és a nekik nem tetsző kormányok megdöntésében érdekeltek. Ezeknek a szervezeteknek Európa-szerte erős a befolyásuk, globális rendszerükkel képesek más szervezeteket irányítani és hatni a demokratikus folyamatokra. A kelet-közép-európai régióban szinte minden évre jut egy kormánygyengítő akciójuk, mindenhol rendre tudatosan összekeverik az érdekvédelmi és politikai szerepeket.

Magyarországon mára mindenki számára egyértelművé vált, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány forrásaival dolgozó számtalan liberális és anarchista szervezet rendszeresen beleszól az ország belpolitikájába. Szinte alig lehet találni az elmúlt évekből olyan kormányellenes megmozdulást, amely mögött ne ez a hálózat állt volna.

Ilyenek voltak a 2015-ös és a 2016-os diáktüntetések is, amelyek elutasították a szakmai egyeztetéseket és csupán a rendzavarásokban, a minél nagyobb kormányellenes megmozdulások szervezésében voltak érdekeltek. A legnagyobb, 2013–2014-es eseményeket a Krétakör, a HaHa diákmozgalom és az akkor még Bajnai Gordonnal fémjelzett Együtt 2014 nevű párt irányította, amelyet a Haza és Haladás Alapítványon keresztül pénzelt Soros György.

A Krétakör Alapítványt (amely a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül szintén több tíz milliónyi Soros-forráshoz jutott) pedig történetesen az a Gulyás Márton vezette, aki azóta is ott van az összes kormányellenes tüntetésen és mostanában a Közös Ország Mozgalom élén a káoszt hozó ellenzéki szivárványkoalíció megteremtésén munkálkodik.

Szlovákiában is igen erős a befolyásuk ezeknek a szervezeteknek. A 2016-os szlovák pedagógus- és ápolói tüntetések receptjét mintha pontról pontra alkalmazták volna később Magyarországon is. A megmozdulások támogatói között természetesen jelen voltak az Open Society Foundation által segített civil szervezetek is.

A magyarországihoz hasonló események nyomán Szlovákiában a 2016-os választási kampány előtti hetekben zajló tüntetésekkel a Soros-hálózat ugyan akkor még nem érte el a kormány megbuktatását, de jelentősen gyengítette Robert Ficót: a választáson politikailag erősen feldarabolódott parlament és kormány jött létre. Az elmúlt hetekben azonban elérte célját az amerikai milliárdos, közreműködésével Robert Fico lemondásra kényszerült és kormányválság alakult ki Szlovákiában.

Ennek hatására Szlovákia kisebb súllyal tud majd fellépni az európai uniós tárgyalásokon, többek között a kötelező betelepítési kvóták kapcsán. Márpedig éppen az Soros György egyik legnagyobb célja, hogy Európában a migránsok letelepedését és ezzel a nemzetállamok meggyengítését segítse elő.

Kezdhetnek aggódni Lengyelországban is, ahol amióta a kényszer-betelepítést szintén elutasító Jog és Igazságosság (PiS) alakított kormányt, rendszeressé váltak az emberi jogokat féltő tüntetések. Lengyelországban a fő pénzelosztó Soros-szervezet a Báthory István Alapítvány, amely a norvég pénzek felett is diszponál és rendszeresen feltűnnek a kormányellenes megmozdulások mögött.

Káosz és instabilitás Soros György érdeke

Az összkép tehát egyértelmű, egész pályás támadást indítottak a V4 országokkal szemben az elmúlt években annak érdekében, hogy megtörjék őket és lenyomják a torkukon a kötelező kvótákat. Ha Magyarországot is megtörik, akkor Lengyelországgal szemben le tudják folytatni az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást, melynek végső állomása az ország szavazati jogának felfüggesztése. Ha ez bekövetkezik, akkor szabad az út a migránsok tömeges betelepítése előtt, már nem fognak ellenállni a V4 államok.

Jól láthatóan a Soros-szervezeteknek a káosz az érdeke, hiszen azzal megtörnék Magyarország ellenállását és egyértelmű bevándorláspolitikai álláspontját. Így most Magyarországon a világ szeme. Az április 8-i választás tétje ugyanis az, hogy sikerül-e a Soros-hálózatnak egy többpárti szivárványkoalíciót hatalomba juttatni, melynek hatására olyan politikai káosz alakul ki, amiben Magyarország mindenféle ellenállás nélkül eleget tesz majd a brüsszeli diktátumoknak és elfogadja a migránskvótákat.

A sorba ráadásul beállt a Jobbik is. Morvai Krisztina Figyelőnek adott interjújában azt mondta, az a képtelen helyzet állt elő, hogy lehet, hogy visszaléptetésekkel, egyezkedésekkel, a „szavazzunk mindenhol a legesélyesebb ellenzéki jelöltre” Vona által is osztott jelszavával pontosan a jobbikosok segítik majd vissza Gyurcsány Ferencet a hatalomba.

Így az április 8-i választáson a magyarok két oldal között dönthetnek. Vagy a nemzeti kormányt támogatják, mely tovább garantálja az ország szuverenitását és bevándorlás-ellenes álláspontját vagy egy olyan szivárványkoalícióra szavaznak, mely Gyurcsány szavai szerint politikai káoszt hozna, így nem tudna ellenállni a Soros-féle elképzeléseknek és a brüsszeli diktátumoknak.

Borítókép: MTI