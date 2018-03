A friss tőzsdei kimutatásokból kiderül, hogy a Dow Jones és az S&P500 is egy százalék feletti mínuszban zárt tegnap. Közben a japán és a kínai börzék is “szenvednek”, valamint a nagy járműgyártó cégek részvényei is.

Csütörtöki záróértékéhez képest gyengébben teljesít a Budapesti Értéktőzsde is. Igaz, minimális a mínusz: csak 20 pontos a zuhanás. A hazai blue chipek közül csak az OTP állta a sarat.

Szakértők szerint a globális beesés oka, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: 25, illetve 10 százalékos importvámot vet majd ki az USA az acél- és alumíniumtermékekre.

Az időeltolódás miatt a negatív hatások természetesen mindenütt másként alakultak, ugyanakkor egyértelmű, hogy a nagy európai tőzsdék a mai kereskedési napot zuhanással kezdték.