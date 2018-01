Természetesen mi is kilátogattunk a tegnapi diáktüntetésre, hogy szerezzünk némi benyomást arról, hogy tüntizik a magyar diák (mármint az 1%-uk). Hordószónoklat és koncerthangulat az oktatásról szóló rendezvényen. Persze a pártpolitika is kimaradt az egészből. Vagyis, egyáltalán nem.

Akkor kezdjük is rögtön ezzel! Lehet ezt az egészet nem pártpolitikai rendezvénynek nevezni? Az már napokkal ezelőtt kiderült, hogy a német szocdemek pártalapítványukon keresztül támogatták meg pénzzel a tegnapi diáktüntetést. Ami felháborító ebben az egészben, hogy a diákok jó része tényleg nem kormánytbuktatni, vagy bármilyen módon politizálni ment az Alkotmány utcába. Egyszerűen elegük van abból, hogy sokat kell tanulni. Hát kinek nem voltak ilyen érzései néha? Vagy gyakran.

De, ezt pár hónappal a választások előtt meglovagolni, a felnőttkor küszöbén álló fiatalok indulatait felkorbácsolni… erre nehéz jelzőt találni. Mindenesetre pártpolitikától független rendezvényként azért ne akarjunk erre hivatkozni. Már csak azért se, mert hónapok óta zajlik a nemzeti alaptanterv újragondolása, egy olyan kormánybiztossal az élén - Csépe Valéria személyében - aki már rengeteg olyan elvét, észrevételét kifejtette, ami egybecseng a diákok panaszaival.

Egyesek mégis megpróbálják ezt az egészet az Orbán-kormányra húzni. Persze! 7 év alatt mindenki elbutult és túlterhelt lett. Mondjuk nekem a Gyurcsány-kormány idejében kellett hetente többször nulladik órára bejárnom. Most utólag nagyon hülyén érezném magam, ha ezért utcára vonultam volna egy külföldi pártalapítvány ügyeskedésének köszönhetően.

Jópár diákkal beszélgettünk, akik mind elmondták, hogy az egyik legfontosabb számukra, hogy a pártpolitika maradjon ki ebből, és fogalmuk sem volt róla, hogy ez az elvárásuk a legkevésbé sem teljesül.

Egyszóval gratulálok a szervezőknek! Utcára hívtak 1500-2000 diákot (vagyis ennél többet, de ennyien jöttek el ténylegesen), akik a színpad felől érkező üvöltözésre hasonló üvöltözéssel válaszoltak. Persze Juhász Péternek és Kunhalmi Ágnesnek is meg kellett mutatnia magát. De találkozhattunk momentumosokkal, és DK-sokkal is, valamint Szabó Tímeát is felfedezhette az, aki emlékszik még rá. És miközben már-már olyan hangulat kerekedett, hogy azt vártuk, mikor következik a “stage diving”, a jó részüknek fogalma sem volt róla, hogy kampányeszközként használják fel őket. De legalább jól érezték magukat. Igaz, boldog tudatlanságban.