Karácsony Gergely árnyékkormányának eddig bemutatott tagjai között egyetlen MSZP-s politikus sincsen. Mindez azt mutatja, hogy a szocialisták sem bíznak a zuglói polgármester győzelmében, ezért nem is követelnek maguknak helyet a jövőbeli kormányában. Karácsony célja a Soros-közeli jelöltekkel a kötelező migránskvóták elfogadása lehet.

Nagy meglepetésre egyetlen egy szocialista politikus sem került be Karácsony Gergely árnyékkormányába. Mindez annak a jele, hogy valójában már ők sem bíznak a zuglói polgármester győzelmében, egyikük sem követel magának helyet Karácsony Gergelytől. Ha legalább minimális esélyt látnának a győzelemre, akkor tolonganának a miniszter-jelöltek, Karácsony Gergely nem győzne válogatni a szocialista potentátok közül.

A Karácsony fémjelezte MSZP-Párbeszéd szövetség a legfrissebb közvélemény-kutatások alapján nem a kormányváltásra, hanem a parlamenti bejutási küszöb megugrására készül.

Így teljesen logikus a szocialisták reakciója Karácsony árnyékkormányával kapcsolatban: hagyják, hogy a miniszterelnök-jelöltjük kiélvezze a pár hetes reflektorfényt és nem törődnek azzal, hogy kiknek osztogat olyan pozíciókat, melyek fölött a zuglói polgármester valószínűleg sosem fog rendelkezni.

Karácsony Gergely vélhetően azért választott Soros-közeli és nem MSZP-tag politikusokat, mert így sokkal könnyebben tudna meghozni igen népszerűtlen, bevándorláspárti döntéseket.

Mint ismert, az MSZP miniszterelnök-jelöltje többször egyértelművé tette, hogy nem ért egyet a déli határkerítéssel, illetve bevándorláspolitikai kérdésekben is sokkal megengedőbb álláspontot képvisel, mint a jelenlegi kormány. Ha nincsenek párttagok a kormányában, akkor sokkal jobban tudja magát függetleníteni a párt szempontjaitól, melyek közül az egyik legfontosabb a népszerűség fenntartása és bővítése, ami egy bevándorláspárti fordulat esetén elképzelhetetlen lenne. Ennek a bevándorláspárti törekvésnek tudható be az is, hogy számos olyan politikus található Karácsony jelöltlistáján, akik szorosan kötődnek Soros Györgyhöz.