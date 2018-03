Lejárató cikkek ide, Facebook-tiltás oda, már két Svédországban élő magyar is alátámasztotta Natalie Contessa állításait. A múlthét végén Szirányi László adott interjút az M1 csatornának, most Jordáky Béla is úgy érezte, meg kell osztania tapasztalatait a magyarországi lakosokkal.

Jordáky sem éppen a liberális kánont mondta föl, vélhetően örült neki, hogy egyszer őszintén is beszélhet: a bevándorlók nem akarnak beilleszkedni, emiatt előbb-utóbb a svéd társadalomnak kell majd hozzájuk alkalmazkodni, a rendőrségnek meg van kötve a keze, ha történik valami a városban, nem szabad kimondani, hogy azt egy bevándorló követte el, sok környékre pedig már be se merik tenni a lábukat.

Mindezt megvadította olyan információkkal, miszerint: volt olyan eset, hogy a svéd állam három lakást vásárolt egy migránsnak, akinek három felesége volt.

Magyarán a svédek szinte könyörögnek azért, hogy hülyére vegyék őket. Ez viszont számunkra is bosszantó, ha figyelembe vesszük, hogy Jordáky Béla erdélyi magyarként a nyolcvanas évek végén költözött Svédországba. Ma sem könnyű Romániában magyarnak lenni, hát még akkor milyen lehetett…

Tehát Jordáky érthető okokból elhúzta onnan a csíkot, hogy egy másik, élhetőbb társadalom hasznos tagja legyen. Most pedig azt kell végignéznie, hogy ez a társadalom élhetetlenné válik, mert az újhullámos bevándorlók már nem akarnak hasznos tagjai lenni annak.

Hiába, az erdélyi magyarokat akármennyire elnyomhatja a román állam, a bőrük színe akkor sem lesz három árnyalattal sötétebb, ami azonnali bűntudatot generál bármelyik nyugati ország polgárában, hogy aztán önként csináljon magából hülyét. Ez van. De ne ez legyen!

Borítókép: Jordáky Béla, hirado.hu