Ha azt mondjuk, hogy Chris Hemsworth, talán nem sokan kapják fel a fejüket. Nem olyan jól csengő név, mint mondjuk egy Tom Cruise vagy egy Brad Pitt. De ha eláruljuk, hogy ő játszotta a Marvel-filmekben Thort, minden bizonnyal a többség már képbe kerül. Hemsworth karrierje eddig sajátos vizeken evezett: a képregényfilmek miatt egy világ ismerte meg az arcát, de ahogy ledobta magáról a Thor-kosztümöt és más szerepekben is megpróbálkozott, máris egyik bukás után a másik szakadt a nyakába. Csak álljon itt pár példa: a Blackhat című 70 millióból leforgott thrillere még egy10-est se tudott összegyűjteni az államokban, a Moby Dick-re alapozó „A tenger szívében” alig a negyedét hozta be Amerikában. A hírnevét pedig az se segített öregbíteni, hogy az újkori „női” Szellemírtókban is feltűnt, ami végül a Sony egyik legnagyobb ballépésének bizonyult.

A producerek úgy tűnik mégse akarnak lemondani a szerepeltetésétől, Hemsworth pedig új filmjével jó eséllyel végre bezsebelhet egy olyan sikerfilmet, ami nem a Marvel-istállóból került ki. A „12 Strong” egy Afganisztánban megejtett katonai akcióról szól, amire 2001-ben került sor nem sokkal a szeptember 11-ei terroresemények után. Bár azt túlzás lenne állítani, hogy csőstül érkeztek az emberek a mozikba, a 16,5 milliós forgalom decens eredmény, pláne ha figyelembe vesszük, hogy a produkció mindössze 35 millióból forgott. A beléölt pénzt tehát simán vissza tudja hozni. A hétvége legnagyobb nyertese azonban nem a 12 Strong volt, hanem a Jumanji, amely film immáron negyedik hete vezeti a bevételi listákat. A teljes forgalma már 767 millió dolláron áll.