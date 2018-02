Az Oxfam-botrány nem ült el, és nem is csitul egyelőre, mert nem egyszeri, elszigetelt jelenségről van szó, hanem kimutathatóan jelen van mindenütt, ahol az elesett tömegekhez megérkeznek a segélyszervezetek, vagy az ENSZ békefenntartói. De különbséget kell tenni aközött, hogy prostituáltakat vesznek igénybe pénzért, vagy erőszakoskodnak a kiszolgáltatott emberekkel.

Napok óta az Oxfam-botránnyal foglalkozik a nemzetközi sajtó, ugyanis kiderült: a nagyhírű brit szervezet munkatársai az adományozók pénzéből bordélyházat üzemeltettek Tahitin, ahol helyi nőkkel rendeztek szexpartikat, ráadásul kiskorúak is érintettek voltak. A férfiakat azóta már eltávolították a szervezettől, de az ügyet nem sikerült eltusolni, ami nemcsak hatalmas presztízsveszteség a szervezetnek, hanem anyagi is, mert az adományozók sorra vonják vissza támogatásaikat. De ami a legnagyobb érvágás, hogy a botránynak köszönhetően elveszthetik a hatalmas állami donációt, ezt helyezte kilátásba az illetéke brit miniszter. Elhagyta a szervezetet Minnie Driver amerikai színésznő is, aki húsz éve támogatta tevékenységüket.

Mint kiderült, az Oxfam munkatársai számára a szervezet belső szabályzata nem tiltotta korábban a prostituáltak igénybevételét, mert az sértené a szexre vágyó dolgozók szabadságjogait. De egyúttal elutasítják a helyi lakosság szexuális kizsákmányolását. Az Oxfam vezetőinek tehát az volt az álláspontja, hogy nincs értelme tiltani a szexet örömlányokkal, de igyekeztek elbátorítalanítani a munkatársakat. Most viszont frissítették a szabályzatot, ez pedig már tiltja az prostituáltak kizsákmányolását.

Korábban már jelentek meg cikkek arról a nemzetközi sajtóban, hogy az ENSZ missziókban is előfordulnak hasonló esetek, illetve többször számolt be a helyi lakosság erőszakoskodásokról. A Washington Post tavaly írt az ENSZ békefenntartók Közép-afrikai Köztársaságban történt bűncselekményiről. Ban Ki Mun főtitkár maga is elismerte, hogy létezik ez a fajta „rák” a szervezetben - fogalmazott. A katonák visszaélve a kiszolgáltatottak nyomorúságával szexet követelnek ennivalóért, más segítségért. Az erőszakoskodás következménye sok esetben egy nem kívánt gyermek. Az ENSZ illetékesei tudnak a problémáról, azonnal elbocsájták azokat a katonákat, akikről bebizonyosodik, hogy visszaéltek a helyzetükkel. A feltárt ügyek viszonylag csekély száma viszont arra enged következtetni, hogy hatalmas a látencia, a napvilágra került esetek valójában csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Évtizedek óta jelennek meg írások arról, hogy a humanitárius tevékenységet végző szervezetek munkáját botrányok is árnyékolják, de megoldás még nem született. Az Oxfam segélyszervezet most tanult az esetből, az erkölcsöt a szabadságjogok fölé helyezte, az eddig kétkedéssel kezelt tiltást írta elő a szabályzatában. Úgy tűnik, a méltóságteljes emberi együttéléshez előbb vezetnek a konkrét tabuk és tiltások, mint a személyi szabadság körüli álságos maszatolgatás.