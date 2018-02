Duisburgban, Németország egyik legnagyobb logisztikai központjában folyamatos a felvétel. Igaz, mostanában inkább szoftverfejlesztőket keresnek, mintsem acélmunkásokat, a Ruhr-vidék egykori munkás-arisztokratáit. Az átállás a digitális világra megmutatkozik a politikában is - így Angela Merkel nagykoalíciójára is hatással van - számol be a Bloomberg.