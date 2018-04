A Richter stratégiájában az innováció mindig is meghatározó szerepet játszott, különös tekintettel az originális gyógyszerek kutatására és fejlesztésére. A Richter 117 éves fennállása alatt, több mint 10 eredeti készítményt adott a magyar gyógyszeriparnak, jelentősen hozzájárulva ezzel a betegek gyógyulásához világszerte. Kiemelkedő innovációs tevékenysége számos alkalommal részesült elismerésben.

A cariprazine-t méltató laudációban kiemelték: A most elismert termékinnováció legfontosabb eredménye, hogy olyan originális, hazai tudományos kutató és fejlesztő szakemberek által kifejlesztett, döntően hazánkban gyártott gyógyszerről van szó, amely a világ gyógyszerpiacainak több mint 70%-án forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik. Ezzel az egyedülálló, magas szellemi hozzáadott értékű innovációval a Richter megvalósította az ideális „invented and made in Hungary” gazdaságfejlesztési koncepciót.

„A cariprazine sikere nemcsak a Richter, hanem a magyar gyógyszeripar szempontjából is történelmi jelentőségű. Ez az első olyan az Egyesült Államokban engedélyezett gyógyszer, melyet magyarországi székhelyű gyógyszercég kutatói találtak fel, valamint a preklinikai kutatását és fejlesztését is ugyanannál a hazai gyógyszercégnél végezték. Az igen magas költségekkel járó klinikai fejlesztési fázisba pedig stratégiai partnert vontunk be, így közösen finanszírozva és közösen irányítva jutottunk el a forgalombahozatali engedélyekig. Úgy gondolom, ez az elismerés annak a nagyszerű csapatmunkának, kivételes tudásbázisnak az eredménye, amely a Richtert megalapítása óta jellemzi.”- mondta Bogsch Erik, a Richter elnöke, a díj átvételekor.

„A Richter 1000 fős kutató-fejlesztő bázisával Közép-Kelet-Európa legjelentősebb gyógyszerkutatási központja. Ez a díj a kiváló szakmai képességű kutatói gárdánk világszínvonalú teljesítményének elismerése is egyben, büszke vagyok arra, hogy egy ilyen eredményes kutató-fejlesztő csapat vezetője lehetek.” - mutatott rá Dr. Greiner István, a Richter kutatási igazgatója.

A cariprazine egy olyan, szájon át szedhető, atípusos antipszichotikum, melyet a Richter kutatói fedeztek fel, majd az Allergannal (korábban Forest / Actavis) közösen fejlesztettek skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) 2015 szeptemberében engedélyezte a cariprazine kapszulák forgalmazását az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok és a skizofrénia kezelésére felnőtt betegeknél. A termék Vraylar márkanéven 2016. március 16-án került bevezetésre az Egyesült Államok piacára. A cariprazine európai uniós forgalombahozatali engedélyét, 2017 júliusában adta ki az Európai Bizottság a skizofrén felnőtt betegek kezelésére. Az Európában Reagila márkanévvel forgalomba kerülő termék ártámogatási tárgyalásai több országban folyamatban vannak, a készítmény bevezetése az egyes országokban idén és jövőre történik meg.

A cariprazine klinikai fejlesztése jelenleg is zajlik további indikációkban, felnőtt betegek körében a bipoláris depresszió kezelésére, illetve, mint kiegészítő terápia major depresszióban.