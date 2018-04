Zsinórban 18. éve lehetünk szemtanúi annak, ahogy a Google elsiklik a keresztény ünnep, a húsvét felett. Szokás ugyanis a keresőóriásnál, hogy neves napokon, ünnepeken egy kis animációval - néha többel is - megemlékeznek az adott eseményről. A hindu és zsidó ünnepeknél meg is teszik ezt, sőt, a muszlim ramadánnak külön honlapot is gyártottak, de a húsvétról megint elfeledkeztek - írja a PJMedia .

Keresztények és konzervatívok a Twitteren adtak hangot az elégedetlenségüknek. Kurt Schlichter, a Townhall rovatvezetője még egy szavazást is létrehozott: “Miért nem tisztelte meg a Google a húsvét ünnepét?” - kérdéssel. 7000 szavazónak a 72 százaléka pedig egyértelműen kijelentette: azért, mert a Google utálja a keresztényeket.

Ryan Saavedra, a Daily Wire riportere pedig arra mutatott rá, hogy “a Google mindig különleges grafikákkal és megjelenítésekkel készül saját honlapján különleges napok és ünnepek idején, de nem húsvétkor.” Több Twitter-felhasználó egy képet is megosztott: bal oldalon a ramadánra készített animáció látható, jobb oldalon pedig a húsvéti.

Még ha a ramadánra készített doodlet sohasem használták, akkor is előnyben részesítik. Miért? Mert készítettek egy külön aloldalt a muszlim ünnepre. Az oldalon többek közt találhatunk egy alkalmazást is, amely abban segít, hogy megtaláljuk a világ bármely pontjáról merre van Mekka. Nehogy egy muszlim is rossz irányba imádkozzon. Mindezzel még nem is lenne baj. Viszont húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére még egy nyamvadt doodlet sem készítettek.

Ezeket végig gondolva kérdezett rá a Fox News is a Googlenél az esetre. Megdöbbentő választ adtak. “A jelenlegi doodle irányelveinkkel összhangban nem rendelkezünk vallási ünnepekre készített doodlekkel” - áll a nyilatkozatban. “Néhány doodle megjelenik olyan ünnepeken, amik már kinőtték vallási keretüket, mint a Valentin nap, Holi, színek ünnepe, a Tu B’Av vagy a decemberi ünnepek, de ezek nem tartalmaznak vallási képeket vagy szimbólumokat”.

Csakhogy a világ rengeteg helyén a húsvétot nem kizárólag vallási célzattal ünneplik. Elég az USA-ra gondolnunk, ahol már hatalmas kulturális ünnepé vált. Viszont felmerül pár kérdés a hivatalos Google nyilatkozattal kapcsolatban. Miért is ünneplik a hindu Színek Ünnepét vagy a zsidó Tu B’Av-ot, mikor mindkettő alapvetően vallási ünnep? Igaz tartalmaznak világi elemeket is, ahogy a húsvét is. Előbbieket ünnepli a neves vállalat, utóbbit a lehető legnagyobb mértékben kerüli.

Vajon miért áll így a húsvéthoz a tech cég? Attól félnek esetleg, hogy aznap ünnepeljük Jézus Krisztus feltámadását, és így ez a keresztény vallás legfontosabb ünnepe? Ki tudja... Mindenesetre magyarázatukban önellentmondásba keverednek, hiszen tagadják, hogy vallási ünnepekkel foglalkoznának, de a ramadánra készített honlapjuk pont az ellenkezőjét mutatja.

Ezzel több mint kétmilliárd keresztény embert sértenek meg immár 18. éve. Utoljára 2000-ben emlékeztek meg a húsvétról, akkor még lehet, hogy képben voltak azzal, mennyire fontos kulturális és vallási ünnep is ez, ismétlem, több milliárd ember számára. Az, hogy mi áll valójában a háttérben, nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, látjuk és érezzük, hogy már ilyen nagy volumenekben is megvalósul a kettős mérce. Az a kettős mérce, ami hátráltatja, megbélyegzi vagy szimplán megkülönbözteti azokat, akik a keresztény-konzervatív értékek mentén gondolkodnak.