A gazdaság növekvő teljesítményére, a folyamatosan javuló makroszámokra nem lehet öncélúan tekinteni, mindezeknek akkor van értelme, ha az emberek is érzik a bővülést, legyen szó a bérek emelkedéséről, az adók csökkentéséről vagy a javuló életszínvonalról – jelentette ki lapunknak adott interjújában Varga Mihály, a nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta azt is: a költségvetés stabilitása továbbra is fennmarad, amit a választási év sem boríthat fel.