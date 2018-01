A Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsága hétfőn este megvonta a bizalmat a kormányfőtől, aki ezek után azonnal lemondott tisztségéről. Ellenlábasa, a pártot vezető Liviu Dragnea parlamenti elnök - akit 2016 tavaszán választási csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, s ezért nem lehet kormányfő - azt mondta, hogy elsősorban zavart keltő televíziós szereplései miatt váltak meg Tudosétól, mert nyíltan bírált egyes kormánytagokat.

A legutóbbi balhé a belügyminiszterhez kötődik, aki egy pedofíliában vétkes rendőr miatt leváltotta volna főkapitányt, de a kormányfő ezt ellenezte, és távozásra szólította fel a tárcavezetőt, Dragnea bizalmasát. A pártelnök hétfő esti nyilatkozatában egy szóval sem említette a kormányfő múlt heti tévéinterjúját, amikor akasztással fenyegette meg a székelyeket, magyarokat. Tudose egyébként leváltása előtt pár órával próbálta tisztára mosni magát, de magyarázkodása kínos, nevetséges volt, mondván, hogy “zászlófelvonásban vétkes emberek mandátumainak kifüggesztéséről beszélt”, nem volt etnikai és életellenes színezete nyilatkozatának

A 2016 decemberi parlamenti választásokon győztes PSD immár a második kormányfőjétől válik meg.

A tavaly júniusban leváltott Sorin Grindeanuhoz hasonlóan Tudose a párt vezetőjével, Liviu Dragnea parlamenti elnökkel került konfliktusba. A főnök engedelmes pártkatonákat választott ki miniszterelnöknek, s amint szembeszálltak vele, azonnal eltávolíttatta őket.

Keddtől az ügyvivő kormányt Mihai Fifor védelmi miniszter vezeti, ugyanakkor a PSD megnevezte új miniszterelnök-jelöltjét is, az olaj- és gázmérnöki végzettségű, 55 éves Viorica Dăncilăt, a párt nőszövetségének elnökét. A jelölt politikatudományokból szerzet mesteri oklevelet, 2009 óta európai parlamenti képviselő, azelőtt pedig a dél-romániai Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, amikor Liviu Dragnea pártelnök vezette a megyei tanácsot. Régi szövetségesek. Dăncilăt általában súlytalan politikusként jellemzik, de Brüsszelben se emelkedett ki semmivel, legfeljebb azzal, hogy a Politico magazinnak adott interjújában nagyon leégett, amikor magáról, vagy az őt inspiráló személyiségekről, könyvekről kérdezték.

A miniszterelnököt a jobboldali Klaus Iohannis államfőnek kell kineveznie, de nem biztos, hogy elfogadja Dăncilă jelölését. Mivel a parlamentben egyetlen pártnak sincs abszolút többsége, az alkotmány nem kötelezi arra, hogy a szociálliberális kormánykoalíció jelöltjét bízza meg kormányalakítással.

Az elnök már korábban jelezte a PSD-nek, hogy ha sokat váltogatják a miniszterelnököket, lehet, hogy nem nevez ki újabb jelöltet, mert a cserék a baloldali párt kormányzási alkalmatlanságát bizonyítják. Mindenesetre Klaus Johannis szerdára konzultációra hívta a parlamenti pártokat, alkotmányos kötelessége, hogy megvizsgálja, mekkora támogatása van egy jelöltnek, s alkalmas-e a tisztség betöltésére. Egyébként kétszer is visszadobhatja a jelölést, utána pedig elvileg feloszlathatja a parlamentet, és előre hozott választás kiírásáról is dönthet. Valószínűbb azonban, hogy ha nem fogadja el a szociáldemokrata jelöltet, javasolni fogja egy szakértői kormány felállítását. Személyi javaslatot kérhet a jobboldali ellenzéktől is, ha sikerül parlamenti többséget összehozni egy jelölt támogatására. Szóval többféle forgatókönyv lehetséges, még az is, hogy a szociáldemokraták felfüggesztési eljárást indítanak ellene, ha sikerül ehhez parlamenti szövetségeseket szerezni.

Mindenesetre Johannis volt pártja, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint az előrehozott parlamenti választások jelentenék a legjobb megoldást, és ugyanígy nyilatkozott a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is. De többséget még Basescu volt államfő pártjával, a Népi Mozgalommal se tudnának összehozni, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatása is kevés volna, ha a balliberális koalícióból nem sikerülne képviselőket átcsábítani.

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor szerint Mihai Tudose lemondása szükségszerű volt, mert egy miniszterelnök nem maradhat tisztségben, ha megvonják a politikai támogatását. “Nem beszélve arról, hogy miket nyilatkozott az utóbbi napokban” – kommentálta a maszol.ro-nak kedden Kelemen Hunor a kormányfő távozását.

„Azok után, amiket Mihai Tudose az elmúlt hetekben összevissza halandzsázott, nehezen maradhatott miniszterelnök egy európai uniós országban. Vitába keveredett a belügyminiszterrel, akit nem volt képes leváltani, halálbüntetést kért, majd azzal fenyegetőzött, hogy a székely zászló mellett lengeti majd az embereket” – folytatta az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ elnöke ugyanakkor nem érti, miként jutott abba a helyzetbe a nagyobbik kormánypárt, hogy hét hónap leforgása alatt két miniszterelnökét leváltsa.

A romániai magyar hírportál kérdésére, hogy támogatna-e az RMDSZ egy újabb PSD-kormányt, Kelemen Hunor kijelentette: ez nem automatizmus.