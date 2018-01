Lássuk be, van azért szíve Molnár Gyula pártelnöknek, hiszen kiderült, nemsokára újra Nyakó István lesz a szocialisták sajtófőnöke. Molnár megkönyörült az elveszett báránykának, és októberi kirúgása után visszavette a méltán kiérdemelt kommunikációs igazgatói pozíciójába.

Kíváncsiak vagyunk, hogy a néhány hónapos száműzetés során Nyakó átgondolta-e életét, csinált-e gyors számvetést, valamint arra, hogy a kényszerű visszavonultságában tajtékos lelke lenyugodott-e?

Emberünk ugyanis tavaly október közepén tényleg frappáns közleményben küldte el melegebb éghajlatra DK-s kollégáját, Gréczy Zsoltot, akit néhány szoci elvtársa - gondolom, néhány pohár jóízű helyi vörösbor után - Szekszárdon látott fideszes politikusokkal randevúzni. Gréczy tagadott, perrel fenyegetőzött, szinte még a VII. kerületi parkolócéduláját is bemutatta mentegetőzésképp, hogy ő azt se tudja, hol van az a Szekszárd, Tolnában vagy Somogyban.

De persze ez “Nyakit” nem nagyon zavarta. “Ha minden, az MSZP számára sértő és igaztalan Facebook bejegyzés után feljelentenénk a DK-t, akkor Handó Tündének külön táblabíróságot kellene felállítani az ügyek tárgyalására. Ám az MSZP ilyet soha nem tett. Ha azonban Gréczy úr úgy érzi, hogy az ő szava nem elég, és bírói döntés kell arról, hogy soha nem járt a szekszárdi pincészetben, lelke rajta – a bíróság dönteni fog" - írta bepancsolva egy jó nagyot Gréczynek. Csakhogy az ütés véletlenül lecsúszott, és az arra tébláboló Molnár Gyulát is orrnyergen találta. Csupán azért volt kínos az eset, mert a politikai ügyekben mindig pallérozottnak tűnő “Nyaki” csupán azt nem vette észre, hogy már hetekkel korábban lemondott a főnöke, Botka László miniszterelnök-jelölt. Az ő idején szinte elvárt volt a DK-ba való belerúgás, és egy nyakói közlemény után gratuláció, célprémium volt a jutalom. De az idők változnak, Gyurcsányból, az ellenségből gyorsan jóbarát lett, és Nyakó nem simogatást kapott, hanem Molnár gyorsan ki is rúgta az állásából. De “Nyakinak” most is résen kell majd lennie, és bizony nem lesz könnyű dolga, mert a baloldalon szinte percről percre változnak a szövetségesek. Ebből is látható, hogy az MSZP-s kommunikációs igazgatók élete nem csak játék és mese.

Nyakót ismét köszöntjük a klubban, de felhívjuk az MSZP elnökének figyelmét egy másik kiváló, elnémított harcosra is. Most már követeljük “Nyaki” elődjének, a szép emlékű Török Zsolt rehabilitációját is!

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt