Az új évben a politikai kockázatok is feltámadhatnak, gondoljunk csak a Brexit-tárgyalásokra, az olasz választásokra és Katalónia függetlenségi törekvéseire.

2017-ben a legnagyobb meglepetés a piacok nyugalma volt. Az erőteljes globális növekedés és a laza monetáris politika rendkívül kedvezően hatott a kockázatos eszközökre, és számos piac rekordmagasságba szökött. De ha a növekedés hosszú távon is ilyen lendületes marad, a jegybankoknak rövidebbre kell fogniuk a gyeplőt. Bár ez fokozódó piaci volatilitáshoz vezethet, a kockázatos eszközök vélhetően jól teljesítenének, ha a növekedés nem szűnne meg, így a jövedelem bővülése sem állna le.

Ami a relatív teljesítményt illeti, a jó minőségű kötvények kétségtelenül nehezebb körülményekkel találnák szemben magukat. A kedvező háttér elnyújtja a hitelciklust, ez kedvező helyzetet teremt a magas hozamú kötvények számára. Az amerikai dollár kilátásai nagyban meghatározzák a feltörekvő piaci eszközök és árupiacok jövőjét. A zöldhasú a következő 12 hónapban is egy viszonylag szűk sávon belül mozog majd.

Ugyanakkor a dollár 2014 óta megfigyelt általános erősödése elképzelhető, hogy kifulladóban van. Ez jó hír a helyi devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvények befektetői számára, bár vélhetően tudomásul kell venniük a nagyobb mértékű deviza-volatilitást.

A Fidelity szerint az európai politikai kockázatok feléledése lehet az előttünk álló év legnagyobb hatású tényezője. Idén már tisztábban fogjuk látni a brexit hatásaival az Egyesült Királyság és az EU kereskedelmi kapcsolataira. A brit kilépéssel, az olaszországi választásokkal és a katalán helyzettel kapcsolatos hírek elronthatjájk az európai eszközöket övező befektetői hangulatot, ezért ezeket a témákat érdemes szorosan figyelemmel kísérni - írja az alapkezelő elemzése.

Az idei év legnagyobb meglepetése az amerikai irányadó kamat lehet. A decemberi Fed-értekezleten elhatározott kamatemeléssel együtt 2017-ben összesen három hasonló lépésre került sor. Azt, hogy 2018-ban is három kamatemelés történne, a piacok mindössze 10 százalékos valószínűséggel árazták be.

Ugyanakkor az amerikai makrogazdasági adatok továbbra is meggyőzőek. Néhány jel az inflációs nyomás megjelenésére. A New York-i Fed aktuális adatai szerint nő az infláció, és a gyengébb dollár is az áremelkedést támogatná. Mivel a gazdaság növekedése továbbra is stabil, nem kizárt, hogy idén ismét a 2017-eshez hasonló makrogazdasági környezet lesz jellemző.

Az infláció valószínűleg nem emelkedik a Fed 2 százalékos célja fölé. Ugyanakkor a piacok nagyon alacsony inflációs és további kamatemelési várakozásokat áraznak be. Így a már viszonylag kisebb váratlan események is érzékenyen érinthetnék őket. A Fed esetleges vártnál erőteljesebb kamatemelése jó befektetési lehetőséget kínál az amerikai pénzügyi szektor részvényeibe. Ahogy nőnek a hozamok, a defenzív eszközök, például az USA kincstárjegyei is vonzóbbá válhatnak.

