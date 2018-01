Az eset után a kínai hatóságok egy hétre lekapcsolták a Marriott weblapját. A vállalatcsoport azóta elnézést kért az ázsiai óriástól. Mint leszögezték: egyetlen szeparatista mozgalmat se támogatnak. A cég azonban nem először húzta ki a gyufát a pekingi vezetésnél: nem is olyan régen az egyik hivatalos közösségi profiljukon keresztül „like”-oltak egy Tibet függetlenségéről szóló bejegyzést. Ez pedig már bőven elég ahhoz, hogy egy vállalat magára haragítsa a pártvezetést. A kínai média arról számolt be, hogy a lánc hoteljeiben a hazafias állampolgárok egy része a hírek hallatán már törölte is a foglalását. A Marriott most igyekszik oltani a tűzet: jelezték, hogy mindkét esetnek utána fognak járni. Az sem kizárható, hogy a felelősöket el fogják bocsátani.

Nem csoda, hogy ennyire igyekeznek a kínaiak kegyében járni. A Marriottnak, ahogy a csoport vezére Arne Sorenson is kihangsúlyozta: Kína a legnagyobb piaca. Különböző brandek alatt összesen több mint száz szállodát üzemeltetnek az országban.