Idén először önálló standdal vesz részt Magyarország a londoni BETT (British Educational Training and Technology) Show-n, a világ legnagyobb oktatástechnológiai kiállításán - mondta a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos. A színes boxokból álló 310 négyzetméteres standon két színpad is várja majd az érdeklődőket, ahol folyamatosan mutatják be a stand programjait, a cégek szolgáltatásait. A magyar Digitális Jólét Program keretében mintegy 393 millió forintból valósul meg a szakkiállításon való részvétel. A programban 50 pedagógus és 25 cég kijutását is finanszírozták.

Az 1985 óta létező kiállításon és vásáron korábban is vettek már részt magyar kiállítók, most is lesznek hárman, akik már évek óta résztvevők. „A magyar digitális oktatási technológia képes komoly piaci érdeklődést kiváltó termékeket előállítani” – mondta Deutsch Tamás.

Mint kifejtette, a cél az, hogy a magyar oktatási rendszer újra Európa élvonalába tartozzon, ahogyan az a Sulinet programmal már korábban elindult. Az új tervezés során már figyelembe tudják venni más országok tapasztalatait is. „Így például elkerülhetjük, hogy a fokozatosság hiányából adódóan kontraproduktív fejlesztéseket vezessünk be. A cél az, hogy játékosan, a digitális eszközök nyújtotta előnyök kihasználásával élvezetessé tegyük a tanulást. Utóbbi nélkül azonban nem lehet sikereket elérni, tanulni a világ minden pontján kell. Arra törekszünk, hogy ezt élvezetessé tegyük” – jelentette ki a miniszteri biztos. Mindennek előfeltétele, hogy a következő 3-5 évben megtörténjen a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása, azaz többek között kiépüljön a szükséges sávszélesség és a megfelelő wifi-ellátottság az iskolákban, legyenek megfelelő eszközök a tanintézményekben, készüljenek megfelelő digitális tanagyagok – tette hozzá.

Magyarország tehát 2018. január 24-26. között megrendezésre kerülő kiállítás révén megjelenik a világ digitális oktatási színpadán. A magyar stand, melynek jelszava: „Play, Learn, Succeed” (Játssz, tanulj, légy sikeres!) hivatalos megnyitójára január 24-én kerül sor, ahol Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár és Csépe Valéria, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos is jelen lesznek. A kiállítás szakmai kapcsolatok kiépítésén túl a megjelenő cégek számára üzleti lehetőségeket is tartogat, ugyanis a kiállításra látogató pedagógusok, iskolaigazgatók, oktatási szakemberek konkrét együttműködési szándékkal mennek ki.

A pedagógusszervezetek javaslatai alapján ötven pedagógus személyesen is részt vehet a kiállításon, hogy megismerhesse a digitális oktatás legkorszerűbb eszközeit. A január 24-28. között rendezendő londoni kiállítás része egy kétnapos szakmai tanácskozás is, amelyen hetven ország oktatástechnológiával foglalkozó szakembere vesz részt.

MTI/Koszticsák Szilárd