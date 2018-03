Soros civilje, Siewert András csúnya öngólt rúgott, amikor kikotyogta egy oknyomozó riporternek, hogy a Migration Aid illegális adatgyűjtésbe kezdett a tranzitzónában. Majd amikor kiderült, hogy nem az általa kívánt célközönséghez jutottak el az információk, akkor jöttek a tarka magyarázatok. Ez már az önkritikát nélkülöző ballib sajtó számára is kellemetlen lehet, de nincs mit tenni, show must go on.