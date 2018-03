A „Tanácsköztársaság alkotmánya” rögzítette: „A magyarországi Tanácsköztársaság célja: a kapitalista termelési és társadalmi rend megszüntetése s a szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése.”

Aki vonakodott elfogadni az új törvényt, azt a Cseka (a KGB elődje) győzte meg ököllel, puskatussal, furkósbottal, szuronnyal, agyonlövéssel, akasztással. Nem pitiánerkedtek az elvtársak, az akadékoskodó környékekre halálvonatot indítottak, s a Szamuely Tibor vezette Lenin-fiúk rendet vágtak – például Csornán, Kalocsán, Kapuváron, Kőszegen, Szolnokon.

Az 1946-ban indexre parancsolt, akkortól kizárólag ifjúsági íróként publikáló Fekete István, korai remekművében, a Zsellérekben, drámai erővel, torokszorító realizmussal ábrázolja egy ártatlan paraszt rögtönzött akasztását: „A páncélvonat egyik ajtaja kinyílt. Álmos vörösszemű ember csúszott le a földre. Kötél volt a kezében. Fogai kilátszottak, mint a nyúlnak. Dülöngött egy kicsit és a földet nézte.

– Vigyétek! Majd a többi kutya megtudja, hogy a proletárdiktatúra hogy bünteti, aki belénk rúg!”

Egészen másként emlékezett a vörösterrorra Magyar Lajos újságíró, aki a tanácsköztársaság felszámolását követően Moszkvába menekült, akiről elnevezett díjat tíz évvel ezelőttig kiosztotta a Magyar Újságírók Szövetsége. Így vall A magyar forradalom. Élmények a forradalom főhadiszállásán című dolgozatában: „Azok az események, amelyek most világszerte lejátszódnak, nem ismernek politikai határokat. Még nem vagyunk készen. A dolgok még nem fejeződtek be. A régi elmúlt, de az új még nem alakult ki. Európát most gyúrják, erjesztik a világtörténelmi erők.”

Mintha emberünk a jövőbe látva ábrázolta volna az öreg kontinens mai vajúdását. Netán ugyanazok az erők zilálták szét a keresztény erkölcsre, családra alapuló civilizációt, mint mostanság?

Hadd hozzam ide Tormay Cécile, vörösterror napjaiban lejegyzett Bújdosónaplóját: „A magyarországi liberális és radikális sajtó levetette utolsó álarcát: mezítelenül látszott az arca, amely sohasem volt magyar.”

Miként idegenek voltak a pénzelők, a felbujtók, az érzékenyítők, a kiképzők. A láthatatlan világhatalom hálózatának Magyarországon ténykedő korabeli „civiljei”.

Akkortájt gründolta négy antant hatalom: Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Japán az ENSZ elődjét, a Népszövetséget, amelynek 1919-es megalakulását a versaillesi békeszerződés rögzítette. E békeszerződés nekünk a trianoni diktátumot jelentette. Ki lehetett a kor George Sorosa, aki pénzt nem kímélve dolgozott azon, hogy Magyarországot felzabálja az anarchia, hogy végletesen legyengülve a diktátum áldozata legyen?

