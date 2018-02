A 2017-es kegyelmi állapot után újra beköltözik a tőzsdékre a volatilitás. Múlt pénteken és e hét hétfőn beszakadtak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones Industrial Average index, a New York-i tőzsde irányadó mutatója minden idők legnagyobb napi zuhanását szenvedte el - pontban számolva. Kedden aztán jött a korrekció korrekciója, 2 százalék körüli emelkedéssel zártak az indexek. Kedden a Dow Jones Industrial Average 2,33 százalékkal, az S&P 500-as index 1,74 százalékkal, a technológiai cégek áralakulását követő Nasdaq Composite pedig 2,13 százalékkal emelkedett.

A nagy kérdés: a hétvégi árfolyamesés tendenciát jelez, vagy csak átmeneti korrekció volt? A bika-piacban hívők szerint az amerikai vállalati szektor jó amúgy is jó eredményeit tovább javítja Donald Trump amerikai elnök adócsökkentési csomagja. A medve-piac mellett érvelők szerint azonban az elmúlt időszakban a vállalatok értékelésébe már beépültek ezek az eredmények. Ráadásul az amerikai gazdaság a vártnál gyorsabban pörög fel - részben az adócsökkentések hatására -, így szigorúbb monetáris politikára van szükség. Vagyis a Fed a korábban vártnál erőteljesebb kamatemelési ciklusba kényszerül, az idei három helyett négy kamatemelés következhet be. Ez megemeli az amerikai államkötvények hozamkilátásait, ami viszont rontja a részvénypiacon a nyereségkilátásokat. Vagyis a kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan törvényszerű egy tartósabb tőzsdei árfolyamesés.

Mivel a két forgatókönyv egyaránt erős érveket sorakoztat fel, csak annyi biztos, hogy a volatilitás egyre jellemzőbb lesz a részvénypiackra. Tavaly a tőzsdék megúszták komolyabb árfolyamingadozások nélkül, a volatilitás kiugróan alacsony volt. Ebben a helyzetben nagyon kényesen kell egyensúlyoznia Jerome Powellnek, az amerikai jegybank, a Federal Reserve hétfőn hivatalba lépett új elnökének. A Fed lassan és óvatosan ugyan, de kivonul a picról, megszünteti a 2008-as pénzügyi válság után indított, gazdaságélénkítő kötvényvásárlási programját. A központi bank által eddig biztosított többlet likviditás nagy része a részvénypiacokon landolt, részben ez áll az extrémen alacsony tavalyi volatilitás mögött is. Egyszerűbben fogalmazva: fürdött a pénzben tavaly a tőzsde. Powellnek most az a feladata, hogy elfogadtassa a jegybank visszavonulását a piacokról a befektetőkkel. Visszatér az élet a normális kerékvágásba, újra megjelenik a kockázat - és ezzel együtt a volatilitás is.

A Reuters által megkérdezett részvénypiaci stratégák szerint ugyanakkor az idei év jól alakul majd a hozamok szempontjából. A megkérdezett 10 Wall Street-i stratéga közül csupán egy jósolta azt, hogy az S&P 500 a korábban vártnál alacsonyabb szinten zárhat. Az elemzők szerint a hétvégi-hét eleji eladási hullám nem a gyengülő gazdasági kilátások vagy az erőteljesebb kamatemelési várakozások miatt következett be. Így szerintük az idén még folytatódhat a Wall Streeten a kilenc éve tartó árfolyamemelkedési trend.

Borítófotó: Kurhan, Dreamstime.com