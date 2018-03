Hatalmas a hiány ápolókban a tengerentúlon, nincs elég tapasztalt munkaerő, ahogy pályakezdő sem. Súlyosbítja a helyzetet a társadalom elöregedése is, az Amerikai Ápolási Szervezet becslései szerint az Egyesült Államoknak 2022-ig több mint egymillió új képzett ápolót kellene rendszerbe állítania az ország egészségügyi szükségleteinek kielégítésére. Az intézmények akár 10 000 dolláros bónuszt is ígérnek a jelentkezőknek, az ingázást kiváltják lakás biztosításával, és ahol kritikus a hiány, ennél is tovább mennek: fizetik az ápolók továbbképzését, sőt akár a gyermekeik tanulmányait is.

A juttatások és az ösztönzők segítenek valamelyest a helyzeten persze, de figyelembe kell venni még egy tényezőt, ez pedig a virágzó amerikai gazdaság. A szakértők arra világítanak rá, hogy amikor visszaesés tapasztalható egy gazdaságban, akkor az ápolónők maradnak a szakmájukban, nincs nagy fluktuáció. Amikor azonban fellendül a gazdaság, akkor biztonságban érzik magukat, és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó döntésüket is előbbre hozzák. A kétkeresős háztartásokban, amennyiben a másik fél is jól keres, az ápolónők gyakran kiszállnak egy időre a mókuskerékből, hogy pihenőt tartsanak átmenetileg, vagy akár végérvényesen.

Viszont a helyzet olyan súlyos most, hogy a szakértők szerint a juttatások csúcsra járatásával sem oldódik meg hosszú távon. Mert mi fogja megakadályozni az ápolókat abban, hogy az egyik kitűnő bónusz csomagot két év után egy másikra cseréljék? – jelzik a szakértők a helyzet fenntarthatatlanságát.

Borítókép: Dreamstime