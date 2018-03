Vekerdy Tamás rendszeres vendég Kálmán Olgánál, mindig "öröm nézni", ahogy együtt csinálnak hülyét tanárok tömegeiből. Nézi az ember az ellenzék keresztanyját, és a veterán liberálpápát amint azt fejtegetik, „hogy ha az embernek van egy használható tudása, minden hír és ideológia mögé be tud nézni.” Hogy aztán együtt felépítsék a saját ideológiai buborékukat, amin nemhogy ajtó, de még ablak sincs.

Ez a kormány nem akarja ezt a használható tudást megadni, mondja Vekerdy. Bizony, ez így van, ebben az országban a tudást elzárták, megszűnt a tanárszakma, a könyveket halomra égették, az internetet korlátozzák, csak az a tudás szerezhető meg, amit a kormány csöpögtet a fejekbe.

Művelt emberek teszik boldoggá a nemzetet, idézi Széchenyi Istvánt, ide tegyünk is be máris egy könyvjelzőt, lesz még ennek a gondolatnak hasznossága.

Lefutják Olgával a kötelezőt a kormány által irányított médiáról, jöhet végre a szabadon választott gyakorlat, az oktatás szapulása, indulhat a jégre a táncospár, háttérben izgul a koregráfus, Lajos, a graffitiművész.

Érkezik is az első állítás, a magyar oktatás üldözi a kritikai gondolkodást és a kreativitást. Ezt varrja a kokárda mellé az összes tanár, mert ezt ők művelik nap mint nap. Aztán Vekerdy gyorsan megugorja a látványos triplát is, azt mondja: nem igaz, hogy aki mindenből egyformán jeles, az a jövő embere. Az a jövő rabszolgája, a szorgalmas ember, aki mindenre hajlandó. Az igazi tehetség az, aki kettő tárgyat szeret, a többit elhanyagolja. – mondja a pszichológus, aztán fokozza tovább, hogy csak a bukdácsoló hülyének tartott gyerekekből lesznek a Nobel-díjasok.

Olga egy pillanatra kénytelen túllépni a rajongáson, és közbeveti, hogy ugye azért nem azt akarjuk elhitetni, hogy csak akkor lesz valakiből valami, ha okvetlenül rossz tanuló, ugye neeem. Nyilván mind az össszes gyerekének kiváló iskolát választott, és hajtja őket, mint minden rendes értelmiséginek látszó szülő. Mint ahogy Vekerdy is tette, meg az összes egyenlősítő ballib oktatási guru. Először elhelyezték gyermekeiket az elit versenyistállókban, utána tanulmányokat írnak arról, hogy a többiek járassák az övéiket az integráltakba, mert az tesz jót mindenkinek.

Vekerdy folytatja tovább a példák sorolását, Fekete István megbukott természetrajzból, és ő maga is hasonlóképpen járt, pedig röptében is felismer, bármit. Hajdanán az elégséges érettségi is elégséges volt az egyetemre – mondja. Olga máris replikázik, hogy mostanában az a trend, hogy érettségi se legyen. Nem tudni, ezt kinek hitte el, ebben az országban mindenki leérettségizik, aki le tud. Aki nem tud, az nem vagy nem akar, vagy nincs hozzá elegendő képessége. De a balliberális érzékenyek szerint megfosztja a jobboldali kormány a fiatalokat az érettségitől, ahelyett, hogy ha másként nem megy, agyműtétekkel alkalmassá tenné őket az érettségire. Arra az érettségire, amelynek a színvonaláról meg egészen másokat gondolnak az egyetemi tanárok, akiknek azzal kell szembesülnie, hogy felzárkóztatás neki se tudnak kezdeni az egyetemi szintű tananyagnak.

Nemzeti öngyilkosságról beszél a pszichológus, bűnös tevékenységről. Meg arról, hogy a lexikális tudás az nem kell, mert azt úgyis elfelejti mindenki. Tehát eddig ott tartunk, hogy nem kell tanulni, csak a két kedvenc tárgyat, azt sem lexikálisan, mert úgyis elfelejtjük. Majd megadja a receptet: a demokráciában az leszel, ami vagy. Jól táncolsz? Ez a fontos, a többit meg majd elintézzük – teszi hozzá.

De nem, Vekerdy szerint Magyarországon nem ez van. Itt a diktatúrában mindenkinek annak kell lenni, aminek a diktatúra szánja, tökéletes rabszolgának. Olga picit korrigál, mert valahol belül, mélyen ő is tudja, hogy ugyan első az ideológia direktíva, de a hülyeségnek is van teteje, így arra igyekszik célozni, hogy a kormány szakmunkást akar csinálni az ez ellen zsigerből sivalkodó tömegekből.

Majd azt is elmondja az idős pszichológus, mi kell a munkaerőpiacra: értő olvasás, írás, kompjuter használat felhasználói szinten, elemi számolás és angol nyelv, mert a kínaiak is angolul tanulnak, különben hogy értenék meg magukat a rengeteg nyelvjárás között. Ez kell a szakmunkásnak és az egyetemi professzornak. Ennyi sületlenség hallatán az embert elönti a szégyen, és legszívesebben könyörögne Olgának, ne hívjátok már meg többet szegényt, mert ez már nektek árt a legtöbbet, érted?!

Ez lenne a kiművelt emberfők receptje, ami boldoggá teszi a nemzetet? A négy elemi? Mert amiről a tanár úr beszél, az voltaképpen ez. Persze a puding próbája az evés. Nyissunk ilyen iskolákat, és járjon oda az összes rajongója, virágozzék minden virág. A többit meg majd elvégzi a természetes szelekció.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd