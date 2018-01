A hétfői napon a Robin Williams vígjáték remake-je, az új Jumanji 16,1 millió dollárt gyűjtött be a mozik pénztáraiban, ami egy leheletnyivel több mint az új Star Wars-mozi 15,7 milliós eredménye. Persze az összehasonlítás kicsit csalóka: elvégre a Csillagok háborúja nyolcadik részét már 18 napja adják a mozik, míg a Jumanjit kevesebb mint két hete.

Az utolsó Jedik mozis szereplése pedig így is impozáns. Nemzetközi fronton már az 1 milliárd dolláros forgalmon is túl van. Ha a bevételről van szó, nem csak az Egyesült Államokban, de Japánban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Norvégiában, Horvátországban, Izlandon és Magyarországon is az év első számú filmje lett. Észak-Amerikában ráadásul már most minden idők hetedik legsikeresebb mozijának számít. Pár hét és a rangsorban akár a negyedik helyre is feljöhet.

Minden idők legsikeresebb filmjei Észak-Amerikában (millió dollár)