Tavaly a magyar turizmus történelmi nyarat zárt. Az év közepén a külföldiektől befolyó szállásdíj-bevételek például több mint 30 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbi adatoknál. A cél persze az, hogy hosszútávon is növekedési pályán haladjon a magyar turisztikai szektor. Ehhez viszont komoly beruházásokra is szükség van. A szektorban jelenleg is zajló fejlesztésekből vettünk sorra néhányat. Összeállításunk első fele a Figyelő friss számában található meg. Itt a lista folytatását olvashatják.

A Gül Baba türbéjének felújítása

A Rózsák Atyjának is hívott bektasi dervis alig pár hónappal Buda bevétele után lelte halálát egy hálaadó ünnepségen. Úgy hírlik, hogy Gül Baba temetésén még maga I. Szulejmán is megjelent. A sírhely és a környezetének a felújítása már tavaly megindult: a költségekből a magyar mellett a török állam is kiveszi a részét. Ha a projekt beért a helyet a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány fogja működtetni.

Gül Baba türbéje

Modern Városok Program

A program még 2015-ben indult, célja pedig a vidéki városok megerősítése és

vele együtt többek közt a helyi turizmus fejlesztése. A felkarolt projektek

közül csak pár példát említünk: a program keretében az idei költségvetésből

Sopron a történelmi belváros felújítására több mint 3 milliárd forintot kap.

Dunújvárosban 2018-ban 417 millió forintból újulhat meg a vidámpark,

Békéscsaba pedig 1,1 milliárd forintos támogatásból fejlesztheti a Munkácsy-

negyedet. Utóbbinál a pécsi Zsolnay-negyed vagy az egri vár mintájára akarnak

kialakítani egy kulturális negyedet. Ennek apropóján Munkácsy néhány

művének a felnagyított reprodukcióját is szeretnék kihelyezni a város egy-egy

pontjára.

Sopron megújuló uszodájának látványterve

Liget Budapest Projekt

Az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti projektje során

teljesen megújul a főváros legnépszerűbb parkja, a közel 100 hektáros

Városliget. Eredetileg az elképzelést 2011-ben jelentették be, jelenleg 2020-ban

tervezik befejezni. A 250 milliárd forintot kóstáló beruházások részeként például

egy új 34 ezer négyzetméteres épület készül a Néprajzi Múzeumnak (a

gyűjteményt először pont a Városligetben mutatták be 1896-ban, így a kiállítási

darabok mondhatni visszatérnek az eredeti helyükre). Megújul az 1972-ben

kialakított Vakok kertje, a volt Hungexpo irodák helyén a Vártosligeti-tó partján

felhúzzák a Magyar Zene Házát, a japán SANAA építésziroda tervei alapján

pedig elkészül az Új Nemzeti Galéria (a kivitelezést idén kezdik meg). Emellett

a parkban kap helyet az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is, amelyet 2018-ban már át is akarnak adni.

Látványterv az új Városligetről

Megújuló világörökség

Egy tavalyi bejelentés szerint hála egy 11,5 milliárd forintos támogatási

konstrukciónak a világörökségi és a világörökségi jelölt helyszíneken (utóbbiba

tartozik a Balaton-felvidéki kultúrtáj és a római limes magyarországi szakasza)

elérhető válhat több olyan rész, amely eddig a turistáknak nem volt látogatható.

A támogatás segítségével kulturális örökségvédelmi felújítások (pl. Hollókő,

szigligeti vár, fertőbozi gloriett) és megújítások valósulhatnak meg (pl. a

gyógynövénykert Pannonhalmán vagy az ókeresztény sírkamrák Pécsett).