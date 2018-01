A hírportál jobbikos forrásaitól úgy értesült, hogy Vonáék béruniós kezdeményezését eddig összesen 30 ezren szignózták, ami ha belegondolunk, igen komoly eredmény, hiszen - ahogy arra Pilhál Tamás is felhívta a figyelmet a PestiSrácok.hu-n megjelent cikkében - ez bő 10 ezerrel több, mint a párt tagjainak száma. Igaz, ahhoz hogy az Európai Bizottság egyáltalán napirendre vegye a témát, legalább egymillió kézjegyre van szükség. Mondjuk májusig még van idejük. Most kell egy erős hajrá!

Egy kis emlékezetfrissítés gyanánt: a Jobbik azért kezdett el tavaly májusban aláírásokat gyűjteni, hogy az európai emberek “egyenlő munkáért egyenlő bért!” kapjanak. Akinek elsőre nem esik le, hogy ez közgazdasági szempontból mekkora ökörség, annak még mindig ott van az elvek mezeje: a “nemzeti” Jobbik szépen lepasszolná a bérpolitikát egy központi uniós szervnek.

Nem titok, hogy az ilyen politikai akciók amúgy sem tekinthetőek a Jobbik műfajának. A párt által összedobott “Valódi Nemzeti Konzultációnak” például már egy éve se híre, se hamva. A “Jobbik valódi nemzeti konzultáció” keresésre a Google 2016-os találatokat dob ki. Akkor még az Alfahír cikkei ünnepélyes hangnemben számoltak be a "nagy érdeklődésre számot tevő" kérdőívvel kapcsolatos újabb fejleményekről. Azóta néma csend.

Pedig a Jobbik 2016 októberében honlapján még patetikus gyönyörben úszva jelentette be: “Lezárult a Valódi Nemzeti Konzultáció első szakasza”. Ez a második szakasz igen hosszúra sikeredett.

2016 decemberében az Alfahír “Most üzenhet Orbánnak is - online is kitölthető a Jobbik konzultációja” címmel közölte a jó hírt. Lehetséges, hogy túl sokan küldtek jókívánságokat Orbán Viktornak és családjának, ezért vette le a Jobbik a témát napirendjéről? Bevallom, fejből fel sem tudtam idézni, nyilvánosságra hozták-e egyáltalán az eredményeket. Némi kutakodás szükséges is volt ahhoz, hogy felleljem mi lett a vége (a párt érthető okokból nem szórta tele ezzel az internetet). Eszerint kb. 200 ezren töltötték ki a Jobbik kérdőívét. Ez kétségtelenül több mint a 30 ezer, de azt is vegyük figyelembe, hogy Vonáék 2014-ben mintegy 1 millió szavazatot kaptak listán (még az LMP-re is több szavazat érkezett, mint ahányan kitöltötték a “VNK-t”).

Mindenesetre megnyugtató, hogy csak 30 ezer ember akadt, aki komolyan vette a béruniós kezdeményezést.

