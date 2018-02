Az anyaság státusza és értéke sokat változott a nők szemében is az elmúlt évtizedekben, mostanra oda jutottunk, hogy az anya boldogsága a gyermek fölé helyeződött. Boldog, kiegyensúlyozott anya nevelhet csak boldog gyermeket, nagy általánosságban így szól a jelenkori mainstream pszichológiai direktíva. A fordítottja már nem annyira trendi, az a nő lett a csodabogár, akit a gyerekek nevelése tesz boldoggá, különösen, ha többet is vállal. Vekerdy Tamás is azzal bátorítja az anyákat, hogy ha nekik az a jó, inkább menjenek vissza korán dolgozni, pedig korábban ő is a GYES mellett érvelt.

Persze mindenki ismeri a racionálisnak tűnő érveket, azt, hogy megváltozott a világ, a nőket megérintette a karrier önértékelést növelő dimenziója, élvezik, hogy többet elérhetnek, és másként élhetnek, mint anyáik, kitolódik a gyerekvállalás ideje. Az élménytársadalomban és a munkahelyi pezsgésben szocializálódott nőket nem elégíti ki az építőkockázás, meg a játszótéren üldögélés, ezt már kevesellik, sőt kiborítja őket. Hogy ez összefüggésbe hozható-e azzal, hogy a gyerekek idejekorán megfertőződnek a digitalizációval, vagy azzal, hogy a kortársaik idejekorán kivonják őket a családi értékháló alól – ahogy ezt Máté Gábor Kanadában élő orvos is írja könyveiben – ezt még bizonyosan nem tudjuk.

Idő helyett pénz

Azt viszont élesen látni, hogy az anyai jóllét és kedély felülírja a gyerek igényeit, olybá tűnik, a gyereknek bármi jó, csak az anyja érezze jól magát, a hangsúly egyértelműen efelé tolódott. A gyereknevelésben megjelent az anyagi kompenzáció, a figyelmet a fizetett programok és a drága kütyük és kacatok pótolják sok esetben, hiszen a dolgozó anya türelme és energiája véges, szeretne „élni” is.

A kérdésben világszerte sincsen konszenzus, a tanulmányok általában a gazdasági szükségszerűségek alátámasztására születtek, ha abban volt érdekelt az állam, hogy a nők tömegei dolgozzanak, akkor arról születtek cikkek, hogy teljesen mindegy, ki neveli a csecsemőt, ha az kedves és szeretgeti. Vekerdy – amellett, hogy meghajolt a feminizmus által uralt kultúrharcnak – támogatja a munkába nem kifejezetten anyagi megfontolásokból rohanó anyákat is. De azt is állítja, hogy csak két éves kor után hasznos és szükséges igazán, ha közösségbe is kerül a gyerek, csak ezt már kevesebben hallják meg. Egyenlőre nincsenek kutatások arra nézve sem, hogy az élethossz kitolódásával párhuzamosan miért érzik a fiatal anyák beláthatatlanul hosszúnak azt a másfél-két évet, amit kizárólag a gyerekeikkel tölthetnének. A jellemzően munkaerőhiánnyal küzdő európai munkaerőpiacok egyre inkább tárt karokkal fogadják a képzett munkaerőt, rugalmas munkavégzésben, home office-ben már Magyarországon is nagy előrelépés van a piaci szférában.

Megtérül az otthon maradás

Érdekes cikk jelent meg a Guardian-ben, amely egy osztrák-német kutatást idéz, miszerint a hosszas, fizetett anyasági és apasági szabadság nemcsak lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy több időt töltsenek csecsemőikkel, de előnyös hatással lehet a gyermek tanulmányaira is. A kutatók arra jutottak osztrák családokat vizsgálva, hogy a magasan képzett, középosztálybeli szülők gyermekeinek esetében „komoly és jelentős pozitív hatás" mutatkozott meg a későbbi vizsgaeredményeikben, ha szüleik hosszabb ideig maradtak otthon velük. A hatás különösen szembeötlő volt a fiúknál a Warwick és a müncheni egyetem tudósai szerint. Kutatásuk első konkrét eredményt szolgáltat arról, hogy a szülői szabadság hossza miként befolyásolja a gyermekek kognitív fejlődését. Az alacsony iskolázottságú szülők kamasz gyerekeinél viszont nem jelentkezett ez az előny, sőt rosszabb vizsgaeredményeket produkáltak a gyerekek.

A kutatók azt mondják, nem mutatható ki egyöntetűen a kedvező hatás a későbbi tanulásra, ha a szülési szabadságot egy évről kettőre hosszabbítják. De amikor részletesen vizsgálták az eredményeket, meglepte őket, hogy felfedezhető egy komoly eltérés a szülők iskolázottsága alapján. Az anyák képzettségi háttere jelentős és megcáfolhatatlan különbségeket eredményezett. Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekein jelentkező kedvezőtlen, negatív hatásnak a hátterében az állhat, hogy kevesebb időt fordítanak a gyerekeikre és anyagi erőforrásaik is végesek, emellett viszonylag gyorsan érkezik a következő gyerek.

A fizetett születési szabadság fontosságát egyre több fejlett országban ismerték fel, a hetvenes évektől vált általánossá az a gyakorlat, hogy felemelték 1 évre. Jelenleg az uniós tagállamok nagyjából fele támogatja a szülők otthonmaradását, a fejlett országok tekintetében kivételt képez az Egyesült Államok, ahol nincsen államilag dotált szülési szabadság. Egy korábbi tanulmány, amely az anyák munkaerőpiaci helyzetét vizsgálta azt derítette ki, hogy a fizetett szülői szabadság megduplázódása nem volt hatással az anyák közép- és hosszú távú foglalkoztatására és jövedelmére.

Az régóta nem titok, hogy a magasan képzett szülők gyermekeinek sokkal jobb alapkkal indulnak az életnek, így jobbak az esélyeik arra, hogy maguk is jól képzettek legyenek. Persze ehhez – ahogy a kutatás is mutatja – jelen kellene lennie az anyának vagy az apának intenzíven ezekben a sorsdöntő első években. A FIDESZ-KDNP kormány családpolitikája pont erre irányul, megadja az anyáknak a választás szabadságát, hogy otthon maradhassanak gyermekeikkel, ha ezt akarják.

Ahogy az osztrák kutatás is igazolta, a kevésbé képzett családok gyermekei hátránnyal indulnak, ez nyilván nem egyedi jelenség, a magyar kormány is látja itthon. Pénteken nyilatkozott Rétvári Bence államtitkár arról a tantrend.hu portálnak, hogy „a kisgyermekkori nevelés és gondozás terén végrehajtott kormányzati lépések segíthetnek abban, hogy az iskolakezdési korra kiegyenlítődjenek a különbségek. Mivel a teljesítmények terén jelentkező különbségek már korán megjelennek, a kötelező óvodai nevelés korhatárának az ötről 3 éves korra való csökkentése pozitív lépés, amely várhatóan javítani fogja a gyermekek későbbi iskolai teljesítményét.”

A szülési szabadság hosszúságának kérdése tehát innentől kezdve nemcsak gazdasági és emberjogi kérdés, de erős morális vetületével is érdemes szembenézni, ami a mi a jó a gyereknek kérdéssel írható le, a mi a jó az anyának kérdés kizárólagossága helyett.