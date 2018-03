Az Indexnél elfelejthették egy pillanatra, hogy már ők is beengedik a tudatukba a no-go zónák létezését, ezért úgy döntöttek, csak előszednek valamit arról a svéd-magyar nőről, aki a romló svéd közbiztonság miatt települ Magyarországra, hogy gyorsan a szőnyeg alá söpörhessék a kontinens valódi problémáit. A Pestisrácok már megírta ezzel kapcsolatban, hogy a svéd jogrendszer annyira abszurd, hogy a kártérítést követelő személyiségperek kiváló pénzkereseti lehetőségnek számítanak az országban, épp ezért tömegével űzik ezt az “ipart” arrafelé. Az legalábbis mindenképpen abszurd, hogy köztörvényes bűnözőnek állították be a nőt, azok miatt a pitiáner ügyek miatt, amelyek a nevéhez köthetők.

A legújabb fejlemények szerint sok munkája lesz az Indexnek, ha mindegyik nyugatról hazatelepülőnek neki akar ugrani. Azóta újabb svédországi magyarok jelezték az M1-nek, hogy hazajönnek a romló svéd közbiztonság miatt, egy magyar nő pedig ugyanezért tér vissza Németországból.

Kíváncsian várjuk, hány embernek kell még hazajönnie ahhoz, hogy a mindenről jól informált tabu kérdéseket hírből sem ismerő Index mondjuk arról készítsen helyszíni riportot egy nyugati nagyvárosban, hogy miért is érzik úgy egyre többen, hogy nincsenek biztonságban. Mert hát Index-riportot kaptunk már no-go zónáról pár éve, amiben leírták, hogy az nem is no-go zóna. Hiszen akkora arra a boldogság, hogy az ott élő bevándorlók rózsaszín felhőkön utaznak, és szivárványon csúszdáznak. Nem tehetnek róla, akkor még no-go zónák nem léteztek ugyebár…

De most már ideje lenne felidézni, hogy az ő tudatukba is bejutott ez a dolog, hiszen Angela Merkel is megengedte nekik, hogy tudjanak róla! Bizony, a kulturális különbségek mégiscsak sok feszültséget szülnek, ugye? Főleg, ha nem csak a törökök bírják nehezen elviselni egymást a németekkel, hanem már a török-kurd konfliktus is a kontinensen van. Liberális médiumok most már igazán begyújthatnák a rakétákat, ha tényleg világbékét akarnak, nem kéne megvárni, hogy a bevándorlók egymás elől kezdjenek menekülni. Vagyis, ez már meg is történt. Épp a minap jelentette be egy szíriai keresztény, hogy inkább visszaköltözik Szíriába, mert Európa tele van terroristákkal. Na, várjuk a tényfeltáró anyagot az indexen, habár gyanítjuk, hogy a szír férfi jobb esélyekkel pályázna a haladó világ együttérzésére, ha nem lenne keresztény.

Borítókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet