Bizton állítható: Orbán Viktor zsinórban harmadik alkalommal azért is tudott választást nyerni, mert rendben van a költségvetés, vele együtt az állami pénzügyek, s tartósan növekszik a gazdaság. Nem mellesleg a kilátások is jók. Az aligha vitatható, hogy a gazdasági szereplők szeretik a stabilitást, ezért erős fundamentumok nélkül lőttek volna a győzelemnek!

Az átlagos választót nem különösebben érdekli, miként is alakul az államháztartási hiány GDP-arányos mutatója, vagy éppen mekkora ütemben csökken az adósságráta. Ahogy az sem, hogy az egy főre jutó befektetések terén hol tartunk. Ellenben a választópolgár egy dolgot biztosan tud és észlel. Mégpedig azt, hogy a 2008-2009-es állapotokhoz képest - mikor is majdnem összejött az államcsőd, és ha nem jön az IMF-EU-hitelkeret beszakadunk - mit is jelent a stabilitás, a biztonság témaköre.

Bármilyen meglepő, az úgynevezett pénzpiaci észjárás sem esik ettől túl távol. Olyannyira, hogy a befektetők is azt szeretik, ha pénzük biztonságosan kamatozik, kilengések helyett pedig stabilitás van. Az extrém helyzeteket senki sem szereti finanszírozni. 2006-ban az áfát politikai okból csökkentették, és a parlamenti választások után össze kellett “hozni” egy pár száz milliárd forintos megszorító csomagot, hogy tíz (!) százalék alatt maradjon a hiány. De visszagondolhatunk 2002-re is, amikor az MSZP-SZDSZ-kormány száz napos programmal vitte “eladósorba” Magyarországot.

Akkor, amikor szóba kerülnek a fenti témák, a finanszírozók szemeit sem homályosítják el az ideológiai ügyek. Ők is azt nézik, hogy betartja-e szavát a kormány. A pénzpiaci szereplők pontosan tudják, hogy Orbán Viktor mindent megtesz a lehető legalacsonyabb költségvetési deficitért, a gazdaságpolitikai kiszámíthatóságért, valamint a kormányzati döntések átláthatóságáért.

Summa summarum: ha nem fegyelmezett az államháztartás - vagyis szó sem lehet választási költségvetésről -, továbbá amennyiben nem vagyunk befektetésre ajánlottak, és nem növekszik a gazdaság, nincs kiszámítható jövőkép, lemondanak rólunk a finanszírozók.

Ha elolvassa bárki is a ma megjelent pénzpiaci véleményeket, az derül ki belőlük, hogy a gazdasági szakértők - mivel folytonosságot látnak - kedvezőnek ítélik a Fidesz-KDNP kétharmados választási győzelmét. Minden mindennel összefügg tehát, a társadalmi felhatalmazás a pénzügyi stabilitással, az pedig a (reál)gazdasági növekedéssel.

Hogy el ne feledjük: nyolc-kilenc éve az ország padlón volt. A 2010-ben felálló kormány pedig az alapozással kezdte. Most az alapok jók. Eközben stratégiai irányvonallá vált a laza jegybanki és a feszes költségvetési politika. A jelek szerint pedig tudjuk teljesíteni az euró használatához szükséges szigorú feltételeket.

Úgyhogy nem pusztán a Fidesz-KDNP választói örülnek a vasárnapi választásokat követően, hanem a hazai és a külföldi befektetők, finanszírozók is. Pénzük ugyanis biztonságban van.

Borítófotó: @macrovector, Freepik