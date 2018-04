Döbbenetes, nem találok szavakat. A közösségi médiacég Building 8 néven egy teljesen titokban működő projekt-csapatot szervezett meg, amelynek a fő megbízatása az volt, hogy rádumálja az Egyesült Államok legnagyobb egészségügyi intézményeit, hogy azok szolgáltassák ki a betegeik adatait. Elvben persze anonim módon. Ám még a Facebook-ellenesnek egyáltalán nem modnható CNBC

hírtelevízió kommentátora is hosszan ragozta: valójában az orvosok és ápolók pontosan látták volna, hogy ki az aki mondjuk drogozásra vagy depresszióra utaló Facebook aktivitást mutatnak. Hát köszönöm szépen, én ebből a Facebookból nem kérek.

No de mit csináljak, el nem zárhatom magam a szép új, modern és digitális világ elől. Bár Steve Wozniak, az Apple társalapítója – úgy tűnik – helyettünk is megteszi: elhagyni készül a Facebookot. Mielőtt kivonult volna, azért még a Facebookon írta meg: ő inkább marad a „régi vágású” e-maileknél és szöveges üzeneteknél. Ráadásul a fiókját sem törli. No de miért? Hát azért, mert nem akarja, hogy bárki is a "stevewoz" becenevet újra regisztrálja, és azzal esetleg visszaéljen.

Visszatérve a Building 8 titkos kórházi „zombiprojektre”, hosszú hónapok óta készítettek elő azt, tárgyalgattak a Stanford és más neves intézmények kórházaival egy adatszívásról. Itt főként rendelőintézeti, kórházi betegek Facebook-adatait kutatták volna ki. Miért? Hogy gyógyszercégek, egészség- és életbiztosítók, orvosi szolgáltatók vájkálhassanak az adatainkban.

Persze sok jóra is lehetne használni ezt: járványok lefolyásának vagy népbetegségek új összefüggéseinak kiására. Mindenesetre a Facebook most a Cambridge Analytica-botrány (CA) árnyékában – érthetően – jegelte e projektet. Viszont ezzel indirekt módon elismerték, hogy közel sem csak a CA esetében voltak, vannak, illetve lehetnek kint a közel 2.2 milliárd Facebook-felhasználó adatai akár külső elemzőknél...

Miért csinálják az adatleszívást? Nyilván pénzért; jó pénzért. Hiszen ha mondjuk egy egészségügyi szolgáltató vagy egy életbiztosítást kínáló pontosabb adatokat kap, az dollármilliárdokat ér neki.

Hogyan megy ez? Ha valaki mondjuk cukorbeteg, akkor abból hihetetlen pénzt csinálhat akár a Facebook. Hogyan is? A beteg embernél már a betegség nevére rákeresést, a diabetikus árucikkekre keresést, azok lájkolását, ilyen egyesületekre, szervezetekre, orvosokra, ételekre stb. keresést, interakciót gyűjtheti szoftverekkel az, aki erre jogot kap.