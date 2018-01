Kálló Dánielt, a Független Diákparlament szóvivőjét hívták meg a Napi Aktuálisba, hogy mondja el, miért tüntetnek pénteken a diákok. De mielőtt szót kapott volna, telefonon Aáry-Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát kérdezte arról a műsorvezető, Velkovics Vilmos, hogy szükséges-e így demonstrálni? A tankötelezettség nem ütközik-e a tüntetés felhívásával, miszerint ne menjenek iskolába a fiatalok.

Kálló Dániel közbekérdezett, nem gondolja-e az oktatási jogok biztosa, hogy a felnőtté válás része az, hogy a diákok kiállnak a véleményükért és az érdekeikért. Aáry-Tamás Lajos elmondta, ő maga a diákok véleménynyilvánítási szabadságának a legnagyobb támogatója, de ebben az esetben ütközik a tankötelezettség az említett joggal. De, miként fogalmazott, bízik a szülők bölcsességében, úgy vélte, az apák és anyák zöme valószínűleg nem támogatja a délelőtti demonstratív lógást.

Velkovics Vilmos ezek után idézett a felhívás szövegéből, majd arra kérte a fiatalembert, rakja már rendbe az egyik nyelvtanilag keszekusza mondatot. Szegény Kálló Dávid hirtelen nem értette, hogy mit is kellene ezen magyarázni, valószínűleg szerette volna az előre átgondolt mondandóját elmondani. Velkovics megkegyelmezett, de nem tudta megállni egy perc múlva, hogy közbekérdezzen, amikor a korszerűtlen oktatást ostorozta a szóvívő, hogy mire alapozzák ez a kijelentést. Persze a PISA mérés a hivatkozási alap, azokat a méréseket nem ismerte a fiú, ahol az oktatás jól teljesített - volt kénytelen bevallani.

Arra kérdésre, hogy mit csinálnának a felszabaduló idővel, nemigen tudott válaszolni. Velkovics szembesítette a kutatásokkal, miszerint a mai gyerekek napi 3 órát töltenek tévé előtt és 2 órát videójátékokkal. Kálló Dániel ezt kikérte magának, szerinte nem szabad önállótlannak, döntésképtelennek beállítani a mai fiatalokat, akik nem tudják, mi a jó nekik.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a Független Diákparlament mennyi magyar diákot képvisel. Ezt nem tudta pontosan a fiatalember, de a szervezetnek 6000 tagja van a jelenleg tanuló 625 000 diákból, azaz egy százalékot képviselnek - hívta fel a figyelmet a műsorvezető Magyarázta ugyan szegény Kálló Dániel, valóban van hova növekedni, országosan ugyan lefedik a régiókat, de azt nem tudta megmagyarázni, hogy nyilvánvalóan nem képviselik az összes diák véleményét. Velkovics megkegyelmez, és témát vált.

Szóba kerül a NAT éppen készülő reformja, Kálló elmondja, ennek a változtatásnak a mértékével nem értenek egyet. Velkovics megkegyelmez ismét, mégiscsak anya szülte őt is, gyereke is van, nem faggatja tovább arról, mégis milyen rálátásuk van a diákoknak ezekre a szakmai kérdésekre.

Ott sajnáltam meg leginkább ezt az egyébként nagyon értelmes, naiv fiatalembert, amikor a műsorban szembesült azzal, hogy a német szociáldemokraták pénzéből is gründolják a tüntetést. Nem is értette a felvetést, szerinte ez nem más, mint közösségi finanszírozás. Még az sem lepne meg, ha ez a fiatalember tényleg elhinné ezt, és őszintén fogalma sem lenne, mi az Friedrich Ebert Stiftung. Nagy a valószínűsége, ahogy korábban is írtuk, ezek a fiatalok maguk sincsenek tisztában azzal, miféle kezek mozgatják a háttérben a szálakat. Ők szeretnék jól érezni magukat az iskolában, minél kevesebb erőfeszítés nélkül, mint minden rendes Z generációs gyerek. Ezt a generációt ilyenné nevelték szüleik, akik mindent elnéztek és megengedtek nekik, hogy elkerüljék a konfliktust, mert attól csak sérülne a lelkük. Velük játszanak most azok, akik viszont úgy szocializálódtak, hogy a hatalmat bármi áron meg kell szerezni. Összeállnak ezért az ördöggel, a szélsőjobbal is, beáldoznak ezért bárkit. Ne legyenek kétségeink, ezeket a fiatalokat is.