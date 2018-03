Tüntetést szerveztek Londonban a parlament elé a brit zsidók különböző szervezetei. Amióta Jeremy Corbyn lett a Munkáspárt elnöke, az antiszemitizmus általánossá vált, nem lehet immár elsiklani felette. Corbyn a napokban személyesen vett védelmébe egy kelet-londoni graffitit, amely zsidó bankárokat ábrázol, miközben Monopolyt játszanak. A játéktábla meztelen fekete rabszolgák hátán van. Később Corbyn ugyan “sajnálkozását” fejezte ki tette miatt, de a teljes bocsánatkérésre nem volt hajlandó. Viszont elismerte, hogy “az antiszemitizmus jelei valóban léteznek a párton belül”.

A BBC News szerint az első antiszemita botrány 2016-ban történt és egy munkáspárti parlamenti képviselő, Naz Shah nevéhez köthető. Ekkor Corbyn már egy éve vezette a pártot. A képviselő megválasztása előtt egy évvel megosztott egy rajzot, amely Izrael államot az Egyesült Államok területén ábrázolja. A felirat: az izraeli-palesztin konfliktus megoldása - tegyük vissza Izraelt az Egyesült Államokba. Az eset nyomán kitört botrányban Corbyn elfogadhatatlannak nevezte a képviselő tettét és felfüggesztette párttagságát. Később azonban a Munkáspárt csupán formális figyelmeztetésben részesítette Shah-ot. Ken Livingstone, London akkori baloldali polgármestere, akit nem véletlenül neveztek “Vörös Kennek”, azonban védelmébe vette a képviselőt, mondván: soha senkitől nem hallott a pártban antiszemita kijelentéseket. Vörös Ken nyilatkozta azt is, hogy “amikor Hitler 1932-ben megnyerte a választásokat, azt az álláspontot képviselte, hogy a zsidókat Izraelbe kell áttelepíteni. A cionizmust támogatta, mielőtt megőrült volna és meggyilkolt volna 6 millió zsidót”. Később ezzel kapcsolatban közölte, hogy csak a történelmi “tényeket” idézte.

Ezt követően Vörös Kent, Corbyn régi szövetségesét a párt egy évre felfüggesztette tagságából. Ő azonban továbbra sem kért bocsánatot. Aztán 2017 áprilisában jött egy újabb egyéves felfüggesztés, miután egy vizsgálóbizottság szerint három pontban is megszegte a Munkáspárt alapszabályát. Belső vizsgálatot rendeltek el ellene, ennek végéig érvényben marad a felfüggesztés - de ki nem zárták.

Shah és Livingstone kijelentései nyomán Corbyn 2016 áprilisában rendelt el vizsgálatot annak felmérésére, hogy a párton belül mennyire terjedt el az antiszemitizmus. A két hónapig tartó vizsgálat szerint a párton belül “alkalmilag előfordul a mérgező atmoszféra”.

Nem sokkal később az antiszemitizmus jelei mutatkoztak az Oxford University munkáspárti csoportjánál is. A tagok arról beszélgettek, hogy a cionisták befolyásolják a brit választásokat, valamint szóba került, hogy a zsidók elleni európai támadások jogosak, azokat a Gázai övezetben történtek igazolják. Az esetet követő pártvizsgálat megint csak félmegoldást hozott: “nincs arra bizonyíték, hogy a klub maga, intézményi szinten antiszemita lenne”.

Most maga Corbyn is csatlakozott az antiszemita klubhoz. Egy Mear One nevű graffitis közölte a fentebb említett munkája kapcsán a Facebookon, hogy “holnap majd az én falfestményemet akarják lerombolni.”

Corbyn válasza: “Miért? Jó társaságban vagy. Rockefeller is megsemmisítette Diego Rivera falfestményét, mert azon szerepelt Lenin”.

A londoni zsidó vezetők közleménye szerint “Jeremy Corbyn újra és újra az antiszemiták pártjára állt. Ez azt mutatja ismét, hogy a szélsőbal hagyományosan utálja a cionistákat és Izraelt. Rosszabb esetben viszont azt, hogy Corbyn világnézete szerint a zsidó közösségek ellenséges szervezetek, osztályellenségek”.

Borítókép: Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezére. (MTI/EPA/Will Oliver)