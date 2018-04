Kína szintén érzékeny területen mér csapást az amerikai exportra: szójabab, gépjárművek, vegyipari cikkek, repülőgépek szerepelnek azon a listán, amelyet tegnap késő éjjel tettek közzé. Egy nappal korábban Washington jelentette be, hogy 25 százalékos büntetővámmal sújtja a kínai high-tech termékek egy részét. A Trump-adminisztráció ugyan még részleteket nem közölt és nem is léptette életbe az intézkedést, Peking azonban máris válaszolt. A Kína által most bejelentett korlátozások ugyanúgy évi 50 milliárd dollár körüli értékre szólnak, mint az amerikai tervezett vám. A pekingi közleményben szerepel, hogy részükről természetesen csak akkor lép életbe az intézkedés, ha Wasington is bekeményít. Hozzáteszik ugynakkor, hogy a két fél között folynak a tárgyalások.

Az amerikaiak azért tervezik a high-tech termékekre a büntetővámot, mert álláspontjuk szerint ezek kifejlesztésénél a kínai cégek egyszerűen lekoppintották az amerikai termékeket. Vagyis szabadalmi jogsértésről van szó.

Piaci elemzők szerint Peking “megelőző csapása” váratlan és meglehetősen erős. Amerika számára a szója és a repülőgépek is kulcsfontosságú exportterméknek számítanak, Peking így a kétoldalú kereskedelem “szívébe” döfne tőrt. Trump számára különösen érzékeny lehet a szójababra vonatkozó fenyegetés, hiszen az őt támogató államok között van néhány olyan, ahol a mezőgazdaság, ezen belül is a szójatermelés súlya igen nagy a gazdaságban. Kína a világ legnagyobb szójaimportőre, egyben az amerikai szója legnagyobb vásárlója, évente 14 milliárd dolláros forgalommal.

Az amerikai high-tech büntetővám-lista összesen 1300 terméket tartalmaz és ha életbe léptetik, érzékeny veszteséget okoz a kínai légiipari, információtechnológiai, kommunikációs, robotikai és gépipari ágazatoknak. A lista elnevezése kicsit megtévesztő, ugyanis nem kizárólag high-tech termékek szerepelnek rajta. Így például az amerikaiak büntetővámot vetnének ki egyes tévéalkatrészekre, orvosi műszerekre, mosogatógépekre, hóeltakarító berendezésekre, de még az iparban és a mezőgazdaságban használt lángszórókra is.

Az amerikai lista egyértelműen a 2015-ben meghirdetett “Made in China 2025” elnevezésű programot támadja, amely a kínai ipar modernizációját célozza. Kína részéről viszont az a cél, hogy visszaültessék Washingtont a tárgyalóasztalhoz.

Borítófotó: Donald Trump amerikai elnök (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)