Hazugság, mert 2015 óta többször is a migráció áldásos állapota mellett foglalt állást Mellár. Lehet okot találni arra, hogy miért hazudtolja meg magát a legutóbbi interjújában, hiszen már maga Gyurcsány is rájött, hogy politikai öngyilkosság a kerítés lebontásának emlegetése. Ennek tekintetében már érthető, hogy ezzel szeretne tetszelegni a közvéleményben, de azért inkább emlékeztetnénk mindenkit arra, hogyan is vélekedik Mellár Tamás a bevándorlásról valójában.

„A 300 milliós USA-ba évente 1 millió ember vándorol be és a gazdaság nélkülük nem is tudna magas fordulatszámon működni. Az 500 milliós Európa hisztériás rohamot kapott félmillió menekülttől. Európának is meg kellene tanulnia együtt élni a bevándorlással, ahogy Amerika megtanulta és hasznot húzott belőle” – érvelt a Népszavában. Nemcsak az Európába érkező migránsok létszámában tévedett, hanem már magával az összehasonlítással is bakot lőtt. Nem lehet ugyanis a válogatott és szervezett, kis létszámú migrációt – ez az USA-féle – összehasonlítani az Európát sújtó bevándorlásválsággal. Pláne, hogy utóbbi esetében ismeretlenül, ellenőrizetlenül és adatfelvétel nélkül tódulnak be a kontinensre.

Folytatta tovább is Mellár ugyanebben a népszavás interjúban: „egy olyan országban, ahol 35 év alatt kis híján 1 millióval csökkent a népesség, lázasan kellene keresni a népesség pótlásának lehetséges forrásait, és nem elzárkózni előle”. Ugyanezt a véleményét más interjúkban is elmondta, mint például a Hajdú Online-nak adottban, ott azonban többet is kifejtett. Szerinte ugyanis a kölcsönkapott fiatal munkaerő javítja az elöregedő nyugati államok demográfiai helyzetét. Azzal persze nem számolt, hogy a kölcsön itt azt jelenti, hogy végleg. Valamint azzal sem, hogy teljesen más kultúrájú, integrálódni szándékosan nem akaró tömegekről van szó.

A dühitő azonban az, hogy Mellár is elismeri az asszimilációs, integrációs problémákat, amelyek megoldása pénzbe kerül – jó sok pénzbe. Van is ötlete arra, hogyan teremtsük elő ezt a pénzt: vonjuk el a magyar családoktól. Emígy utalt erre: „lehet olyanokat mondani, hogy Magyarország inkább a családpolitika, mintsem a bevándorlási politika révén kívánja megoldani a munkaerőpiaci problémáit, csakhogy ez még jó ideig a vágyak szintjén marad”.

Most már látjuk igazi álláspontját, de "rárakunk még egy lapáttal". A betelepítési kvóta ugyanis nagyon szimpatikus a függetlennek nemigen mondható képviselőjelöltnek. 2016-ban ezért buzdított mindenkit arra, hogy a kvótáról szóló népszavazáson igennel szavazzanak. „A polgároknak egyértelműen ki kell nyilvánítaniuk a szándékukat – s ez a mi esetünkben az igen szavazat lehet.” – mondta a Magyar Narancsnak.

Valószínű, hogy az ukáz szerint feledtetni kell Mellár múltját a pécsiek fejében, hiszen a legfrissebb kutatások szerint még ha mindenki visszalépne, akkor is kikapna a Fidesz-KDNP-s Csizi Pétertől.