Pár hete sokan felkaphatták a fejüket, amikor a Hír TV riporterei arról kérdezték a fideszes politikusokat és a kormánytagokat, hogy a választások után is marad-e a bojkott a csatornájukkal szemben. Kivételesen nem a válaszok azok, amelyek érdekessé teszik a felvetést, hanem az, hogy miért kérdeznek ilyet a Hír TV riporterei. És miért éppen most? Különösen érdekes az időzítés annak tudatában, hogy a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetésével nagyjából egy időben piaci pletykák kezdtek terjedni arról, hogy a Hír TV-re is kikerült az „eladó” tábla. A lehetséges jelentkezők körében pedig orosz és amerikai befektetőkről is hallani. Egy neve elhallgatását kérő forrásunk szerint a potenciális érdeklődők között van Yvonne Dederick is, akit a médiapiac korábban a TV2 tulajdonosaként ismert meg, a szélesebb közönség pedig üzletasszonyként és „luxusfeleségként” egy reality show-ból. Azt azonban nem tudni, a jelentkezők milyen garanciát kapnak arra, hogy a csatornával 2019 után is meghosszabbítják a kábelszolgáltatási szerződést.

A televízió eladásának a híre abból a szempontból is reálisnak tűnik, hogy a választások óta újabb jelentős fordulat következett be az adó műsorpolitikájában. A csatorna oknyomozó műsora, a Célpont ugyanis nemrég hosszas összefoglalóban mutatta be a Jobbik és korábbi elnöke, Vona Gábor múltját és pálfordulását, vagy ahogy a jobbikosok mondják, néppártosodását. A riportban olyan archív felvételek kerültek elő a Jobbikról, amelyeknek a kampányban nyomát sem lehetett látni. A pártban a rémálmukban sem várt mértékű vereség után olyan elméletek kezdtek terjedni, hogy valójában nem is romlott meg Simicska Lajos viszonya a Fidesszel, csupán Vonáék megvezetése volt a cél. Ez a teória azonban több szempontból is szürreálisnak tűnik, hiszen elvileg egy erős vezetésű pártot nem tudnak olyan könnyen megvezetni. Főleg, ha híres politikai tanácsadók is segítik a munkájukat. Másrészt nem kell politikai elemzőnek lenni ahhoz, hogy belássuk: nemcsak Simicska Lajos, hanem a Fidesz is hazárdjátékot játszott volna egy évekig tartó háborúval, amelynek már eddig is számtalan áldozata volt.

Arról nem is beszélve, hogy akkor most nem lenne szükség az üzletember médiabirodalmának feldarabolására és felszámolására. A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió már áldozatul esett ennek, s úgy tűnik, most a Hír TV a soros. De vajon mi lesz a Heti Válasszal és az Indexszel?

Iparági értesüléseink szerint az új gazdát kereső Heti Válasz annak a Varga Zoltánnak a tulajdonába kerülhet, aki a Central Médiacsoport birtokosa (ehhez a csoporthoz tartozik a Nők Lapja, a Meglepetés, a Story, a National Geographic vagy éppen a 24.hu). Simicska Lajos online médiumára, az Index.hu-ra is biztosan lennének jelentkezők, de hogy mennyire lehet hinni azoknak a híreszteléseknek, hogy ha kormányhoz közeli kézbe kerül a portál, akkor a Népszabadság és a Magyar Nemzet sorsára jut, az még a jövő zenéje.