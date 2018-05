A hatályos magyar jog szerint 2012 óta nem tartozik az egyházak körébe a szervezet, a nevüket mégsem változtatták meg, a Facebookon is így szerepelnek. Az már többször bebizonyosodott, hogy a szcientológiai hálózatban regisztráltak adatait törvényellenesen kezelik. De nem állnak távol tőlük se militáns, se titkosszolgálati módszerek, így rendkívül aggályos, hogy fedőszervezetük, az Alkalmazott Oktatástan szinte észrevétlenül nyomul a közoktatásban. Tanárokat képeznek idehaza és már Erdélyben is. A tanárokat kiképzik, a gyerekeket rendbe teszik; már a szóhasználat is sokat elárul a szemléletükről.

ALKALMAZOTT OKTATÁSTAN

Az Alkalmazott Oktatástan (Applied Scholastics ‒ ApS) a szcientológiai egyház tanulásmódszertana, tanulási technológiának hívják. Természetesen ezt is L. Ron Hubbard, az irányzat ötletgazdája találta ki. Ahogy az elmélet magyarázza: az egyén szellemi utazásában döntő fontosságú ennek a metódusnak a megtanulása, amellyel a szcientológia mint vallás anyagai megérthetők. A tanulási módszerek javítják a tanítványnak azt a képességét, hogy használja és alkalmazza e hitrendszer alapelveit. A cél és a szándék tehát egyértelmű. Arra azonban gondosan ügyelnek itthon, hogy a szcientológia kifejezés ne vetüljön az oktatási üzemágra, a gyanútlan és tájékozatlan érdeklődő nem is jön rá, mivel áll szemben. Az Alkalmazott Oktatástan Nonprofit Kft.-t 2010-ben alapította a szcientológus Gaján Éva és Henczel Edit. 1997-ben hozták be a módszert az országba, de Gaján Éva korábbi nyilatkozataiban arról beszélt, hogy már 95-ben találkozott a technológiával. Ismerői azt mondják, egész tanári pályafutása alatt az oktatás megreformálása volt a célja. Orosz–német szakon végzett Pécsett, régi szcientológiai motoros, ahogy férje, Piroska Gyula tréner, marketing-tanácsadó is. Utóbbi közeli munkatársa volt Gyurcsány Ferencnek a pécsi KISZ-ben, és egyes információk szerint egy időben a szintén a volt kormányfőhöz kötődő Altus Zrt.-ben is munkálkodott. Sajátos vonulata a történetnek a szcientológia meg a szocialisták kapcsolata, ugyanis az egyház korábbi vezetője, a manapság kamupártot gründoló Weith Katalin aktív résztvevője volt Medgyessy Péter 2002-es kampányának mint kommunikációs tanácsadó. Piroska Gyula az Alkalmazott Oktatástan honlapján videóüzenetben buzdít neje bizniszének a támogatására. Mivel a szcientológiát vallásuknak és életformájuknak tartják ezek az emberek, felmerül a kérdés, miért nem játszanak nyílt lapokkal az oktatási piacon. A válasz persze nagyon egyszerű: kétes hírük és sorozatos botrányaik miatt valószínűleg senki sem állna velük szóba.



Világháló. Ausztrál szcientológusok ünneplik az új központ megnyitását

A CSALI

A szövegértés fejlesztése az a csali, amellyel behúzzák a tanárokat az előadásaikra, majd a tanfolyamaikra. Egy tanár, aki naponta látja, hogy a digitális bennszülött gyerekek sokkal nehezebben boldogulnak az értő olvasással, könnyen rábólint egy olyan invitálásra, amikor erre ígérnek egy – marketingszempontból is sokoldalúan megtámogatott – amerikai metódust. Csakhogy a Hubbard-módszert a hazai lelkes szcientológus tanárok megfejelték egy saját munkafüzet-sorozattal, amely szakértők szerint nagyban hasonlatos az elismert és jól működő Meixner Ildikó-féle olvasástanításhoz, amely részképességgyenge (diszlexiás, diszgráfiás) gyerekek fejlesztését célozza, egyénre szabottan, erős alapozással. A Tudáskulcs füzeteknek van tehát egy módszertana. Azt nem lehet állítani, hogy ne adnának valamiféle használható eszközt a szcientológusok, a fedősztori tökéletes. Elegendő referenciát tudnak felmutatni, vannak élménybeszámolóik és sikertörténeteik az olvasási nehézségekkel küzdő gyerekek egyéni fejlesztésében. Azt érdemes tisztán látni, hogy minden egyéni foglalkozás fejleszti az alanyt, a legegyszerűbb gyakorlás is, ebben nincs semmiféle extra módszertani előrelépés. Az viszont sokkal tanulságosabb, hogy miként is gondolkodnak valójában ezek a szcientológus tanárok. Egy korábbi belső levelezésükből, amely Bonyai Péter kiugrott egyháztag Objektivszcn című blogján került nyilvánosságra, jól látható az a fajta pszichológia- és pszichiátriaellenesség, amelynek az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása volt az egyik következménye, még 2009-ben. Az egyik írást Gaján Éva jegyezte. 2010-ben így fogalmazott: „Ebben a levelemben írok nektek picit arról, hogy a pszichók hogyan akarnak nyomulni az óvodákban, iskolákban is. Pl. az egyik csodás tervük az, hogy előszűrést végezzenek már az óvodákban: kiszűrnék a diszlexiagyanús gyerekeket. Tudjátok, ők diszlexiás agyról beszélnek, ami persze nem létezik. Gondoljatok bele, micsoda hamis adat ez, amikor az ApS a diszlexia- (magyarán olvasástanítási) programjával néha egy hétvégén, de leghosszabban néhány hét alatt gyógyítja ezt a »betegséget«.ˮ Minden tudományos alapot nélkülöző állításait további pszichológiaellenes kirohanással tetézte: „… Másik csodás tervük az, hogy minden iskolába tegyenek iskolapszichológust, és kötelezővé tennék MINDEN TANULÓNAK a pszichológiai vizsgálatot. Mint tudjuk, mindez rendkívül veszélyes, mivel innentől kezdve már hatványozottan tudják terjeszteni hamis adataikat, elhatalmasodik romboló techjük, begyógyszerezik az összes gyereket, melynek következménye: zombi és/vagy agresszív gyerekek, akik illegális preclearek.” Aki pszichiátriai ellátásban részesült, az nem vásárolhat szolgáltatást az egyháztól, de ennél sokkal lényegesebb az a riasztó szemlélet, hogy minden gyereket potenciális szektatagnak tekintenek.

SÍRÓS-NEVETŐS KONFERENCIA

Annak érdekében, hogy pontosan lássuk, miként népszerűsítik a tanulási technológiájukat, valamint hogyan is igyekeznek elnyerni a pedagógusok bizalmát, a Figyelő részt vett az Alkalmazott Oktatástan pedagóguskonferenciáján. A Lurdy Ház konferencia-központjában a szcientológiai egyház színeit viselő egyenruhában fogadták az érkezőket a szervezők. Fehér blúzt, kék kisdobosnyakkendőre nagyban emlékeztető vállkendőt viseltek mindannyian. A hangnem kollegiális, „brancsbéli”, ezzel építik a bizalmat. Nagyjából nyolcvan pedagógus érkezett a konferenciára. Neves vendégeket is hívtak: az éppen beszervezett erdélyi egyesület vezetőit, Gráf Rózsa adjunktust a gyógypedagógiai főiskoláról, valamint Trencsényi László egyetemi tanárt, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökét, aki 2016-ban a Parlament lépcsőjére vetette a 2009-ben kapott lovagkeresztjét. Trencsényi kapcsolata a szcientológusokkal korábbra datálható, ugyanis részt vett az Alkalmazott Oktatástan tanulmánykötetének összeállításában és lektorálásában, a zárszót is ő írta. A Fidesz-kormány oktatáspolitikájának rendszeres bírálója. Nyilatkozata szerint évek óra keresi az okát, „miért nem alakult ki hathatós pedagógusi ellenállási mozgalom”. A konferenciának csak a délelőtti részében volt jelen. Néhány mondat ugyan elhangzott tőle, s persze nem felejtett el ironizálni a még hivatalába sem lépett Kásler Miklóson.

Mindemellett nem zárható ki, hogy Gráfot és Trencsényit egyszerűen megtévesztették a szcientológusok, nem is tudtak róla, milyen szervezetet hitelesítenek a személyükkel. Gaján Éva behízelgő modora, őszinte lelkesedése az oktatás ügyei iránt még imponáló is lehet annak, aki nem tudja, ki is volt L. Ron Hubbard sci-fi író és fantaszta. A konferenciának álcázott termékbemutatót is Gaján Éva nyitotta meg. Beszédének elején „a magyar oktatás tragédiájára”, a PISA-mérésekre hivatkozott, főleg érzelmi alapon, nem pedig szakmailag. Egy félmondat erejéig elhangzott: küldetésük Hubbard oktatási filozófiájának a terjesztése. Aztán máris a színpadra szólított egy tanítónőt, aki elmesélte egy kislány történetét, hogyan lett akadozó olvasóból versmondó. A hatás tökéletes volt. Gaján Éva és moderátortársa,, Telekesi Edit, az Alkalmazott Oktatástan szakmai vezetője teljesen elérzékenyült a módszertől és önnön nagyságuktól, egyébként ez több alkalommal is előfordult a nap folyamán. Miután néhány már befűzött vidéki, kistelepülésen dolgozó tanító és egy dunaújvárosi privát szakiskola igazgatónője elmesélte, mennyit köszönhet a metódusnak, lehetőség nyílt jelentkezni a tanfolyamokra és vásárlásra. Hogy a konferenciajelleg megmaradjon, hívtak vendégelőadókat is, természetesen a szcientológusok nagy családjából. Sugár Iván oktatási szakértő következett, aki egyébként nem szerepel az Oktatási Hivatal szakértői jegyzékén, tehát nem úgy oktatási szakértő, ahogy a pedagógusok ezt alapjáraton értelmezik. Az esemény meghívója szerint a magyarországi Mindlab társtulajdonosa és az új-zélandi Kognitív Tréning Akadémia igazgatója. Ez utóbbit tükörfordításban természetesen nem találhatjuk meg az internet sűrű bozótjában.

A Mindlab oktatási módszere a stratégiai társasjátékokra épít. Ezzel semmi baj sincsen, csakhogy a prezentációban két Hubbard-idézet is helyet kapott, így Sugár Iván valószínűleg szintén nagy rajongója a világ első szcientológusának. De a konferencia csúcspontja az amerikai sztárvendég előadása volt. Bernard Percy állítólag nemzetközi hírű oktató, aki Harlemben kezdte pályafutását tanárként, de természetesen egy szcientológus trénerről van szó. Az idős, megnyerő férfi meglehetősen felszínes előadásán egyébként elég hamar átláttak a pedagógusok. Keresztkérdéseikkel ezt jelezték is, és sustorogva kritizálták a semmitmondó tanácsokat. Mivel a helyszínen kedvezményt is adtak, egri hétvégét sorsoltak ki osztálykirándulás keretében ajándékba, így többen beregisztráltak a nyári tanfolyamra, ahol meg is tanulhatják a módszert, közel 30 ezer forintért.

MENNYIT KERESNEK?

Az Alkalmazott Oktatástan Magyarország Nonprofit Kft. közhasznú társaságként működik. A 2016-os közhasznúsági jelentésben arról számolnak be, hogy licencelt csoportjaik számára találkozót szerveztek, létrehozták az Erdélyi Alkalmazott Oktatástan Irodát, és a Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programban hatvan diák indult el. A Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése projekt keretében 2016-ban kiképeztek 99 pedagógust, akik 227 nebulóval kezdték el a munkát. Az is kiderül, hogy mindez mennyit hozott a konyhára: az egyszerűsített beszámoló melléklete szerint 18,7 millió forintot; ebből 2,7 millió a könyvek, munkafüzetek értékesítése, 14,7 millió az adománybevétel, a maradékban pedig a tagdíj és az előadások bevétele van. Tehát működik egy cég, árul egy „fantasztikus” tanulási módszert, eközben sokkal inkább az adományokra hajt, hiszen igen figyelemreméltó a legutolsó sorban feltüntetett közel 15 millió forint összegű adománybevétel. A kft. ugyanis kidolgozott egy meglehetősen progresszív pártfogói rendszert. A támogatásnak sokféle szintje van. Az általános pártfogó 50 ezer forintnál indul; a nyolcadik szint a kandidátus támogató, ennek a tarifája már 10 000 000 forint vagy ennek megfelelő értékű munka.

HOL A PROBLÉMA?

A gond a fent ismertetett szándékkal van: a szcientológusok szcientológusokat akarnak nevelni. Mivel az Alkalmazott Oktatástan nem engedélyezett módszertan, a tanfolyamaik sem akkreditáltak, így nincs helyük a magyar iskolákban. A marketingmaszlag, a szenvedéllyel hangoztatott magas cél, hogy minden iskolába eljuttassák a technológiát, a nyugdíjas közoktatási szakértő meg a magániskolában tanító tanárok által elővezetett sikersztorik erőteljesen azt a látszatot keltik, hogy ez egy tudományosan elfogadott, igazolt metódus. A beszámoló szerint 117 tanárt képeztek ki eddig. Ezek a pedagógusok valószínűleg a legjobb szándékkal kerestek valamit, ami segít nekik a mindennapi munkájukban. A Figyelő néhányuktól megkérdezte, honnan jöttek. Nem egy esetben kistelepülésről, ahol hátrányos helyzetű gyerekek járnak tömegesen iskolába. Arra a kérdésre, honnan értesültek a rendezvényről, azt mondták, az iskola igazgatójától, így feltehetőleg őket keresik meg a szcientológusok. Az is valószínűsíthető, hogy tudatosan olyan tanintézményt választanak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek. Informátorunk azt mondta: ezeknek a fedőszervezeteknek, mint az Alkalmazott Oktatásnak és a drogprevenciós cégnek, amelynek a képviselője szintén jelen volt és szórólapozott, elsődleges célja a szcientológia megítélésének a javítása, de a másodlagos cél a beszervezés, a térítés. Erről viszont tudnia kell minden iskolának.