Az állam csakis az ENSZ segítségével működtethető, illetve tartható egyben. A horvátok és a szerbek legszívesebben csatlakoznának anyaországukhoz, az egységes Bosznia-Hercegovina igazi hívei pedig a muszlim bosnyákok. A szeparatista törekvéseket látszik alátámasztani, hogy az ország területének 49 százalékát kitevő boszniai Szerb Köztársaság (autonóm közigazgatású entitás) vezetése nemrég 2500 orosz automata gépfegyvert vásárolt Szerbiától a rendőrség számára. A beszerzést a terrorizmus elleni harccal indokolták, és felépítettek egy költséges kiképző központot is fővárosuk, Banja Luka közelében. Egyes hírek alapján ide orosz tisztek is ellátogattak, de a „részállamˮ ezt tagadta. A rendőrség felfegyverzése néhány elemző szerint inkább erőfitogtatásnak tűnik a szövetségi államban, Bosznia-Hercegovinában októberre kitűzött parlamenti választások előtt, mások úgy vélik, inkább az elszakadási politikának az előjele. Az osztrák Valentin Inzko, aki a nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai főképviselője, a beszerzést túlzónak tartja. Összehasonlításképpen hozzátette: az osztrák rendőrségnek mindössze négyszáz gépfegyvere van. Az Európai Uniót is nyugtalanítja a hír, mert az ilyen lépések fegyverkezési versenyt indíthatnak el Bosznia-Hercegovinában, ahol egyébként is sok harceszköz maradt a lakosságnál még a délszláv háború idejéből. A Milorad Dodik vezette boszniai szerb entitás nem ismeri el a szövetségi állam fővárosában, Szarajevóban hozott döntéseket, és mindent megtesz az országrész egyre nagyobb önállósága érdekében, s a megfélemlítés eszközétől sem riad vissza. Ilyen például a humanitárius szervezetnek nevezett Szerb Becsület félkatonai alakulat, amelynek a tagjai közt sok a többszörösen visszaeső bűnöző: drogdíler, erőszakos cselekményeket elkövető izomember. A boszniai Szerb Köztársaság napján Banja Lukában e szervezet tagjai egyenruhás felvonulást is szerveztek. Dodikot sokan olyan hatalomtechnikusként jellemzik, aki, ha kell, demokrata, ha kell, nacionalista, de ha a helyzet megkívánja, akkor liberális színben tűnik fel. Bakir Izetbegović, a bosznia-hercegovinai háromtagú államelnökség bosnyák tagja szerint Dodik politikája miatt fel kell gyorsítani a szövetségi állam EU- és NATO-integrációját; az időhúzás a szeparatisták kezére játszik. Úgy véli, ha nem állítják meg a politikust, az nemcsak Bosznia-Hercegovina létére, hanem a térségre is veszélyt jelent majd. Az észak-atlanti katonai szervezet bővítésében ellenérdekelt Oroszország egyébként jó viszonyt ápol a boszniai szerb entitással, Dodikot több alkalommal maga Vlagyimir Putyin fogadta Moszkvában.

A szövetségi állam másik részében, az összterület 51 százalékát kitevő Bosznia-hercegovinai Föderációban – amelyben a többséget a bosnyákok alkotják, de a hercegovinai részen nagyszámú horvát lakosság él – szintén tetten érhető a katonai készülődés. Tešanj környékén a vahabita-szalafita vallási mozgalom tagjai ifjúsági katonai táborokat szerveznek muszlim fiataloknak. A szervezők szerint a táborok kapcsán felesleges híresztelés, pánikkeltés zajlik, a tevékenységben „olyan gyerekek vesznek részt, akik törődnek a testükkel és a lelkükkel, s készülnek arra, ami jönni fog”. Azért mégsem túl megnyugtató ez a magyarázat. A harcias retorika az ottani politikusoktól sem idegen. Izetbegović éppen a zágrábi közszolgálati televízióban beszélt konfliktusról, s háborúval fenyegette meg a föderáció horvát lakosait, aztán cinikusan hozzátette, hogy sem ő, sem a bosnyákok nem fognak háborúzni, „mivel tudvalevő, hogy ki szokott ilyesmit kezdeményezni”. Horvátországban a nyilatkozatot úgy értékelték, hogy a bosnyák vezető okfejtése nagyban hasonlít a háborús bűnökért negyven évre elítélt Radovan Karadžićéhoz, hiszen a volt boszniai szerb vezető 1991-ben, a háború kitörése előtt úgy nyilatkozott, hogy akik a szerb népet próbálják kirángatni Jugoszláviából, azok Bosznia-Hercegovinát a pokolba küldik, a muzulmán népet pedig a megsemmisülés felé taszigálják. Nemcsak az országban élő horvátokkal van problémájuk a bosnyák vezetőknek, hanem magával Horvátországgal is, amely szerintük a dél-dalmáciai pelješaci híd megépítésével sérti államuk érdekeit. Szarajevó azt szeretné elérni, hogy a hat kilométer hosszú és 1,2 kilométer széles Neumi-öbölből nyílt kijárata legyen az Adriai-tengeren a nemzetközi vizekre, ne csak a horvát területi vizeken keresztül lehessen kihajózni. Horvátország pedig a boszniai tengerpart megkerülésével közvetlen közúti összeköttetést szeretne kialakítani saját szárazföldi területével. Azért építené meg az átjárót a Pelješac-félszigetre, hogy a Dubrovnikba utazóknak ne kelljen két horvát–bosznia-hercegovinai határátkelőn áthaladniuk. De a közös határvonal egy másik szakaszon is rendezetlen, a háborús múlt pedig szintén teherként nehezedik a két nép és állam kapcsolatára.

Szerbiával sincs ez másként, ebben a viszonyrendszerben is hasonló problémái vannak Bosznia-Hercegovinának. Szarajevót irritálják a szerbiai politikusoknak az országgal kapcsolatos kijelentései, és a vízi erőművek tulajdonjoga is rendezetlen. Októberben választások lesznek ugyan Bosznia-Hercegovinában, de magát a választási törvényt is sokan vitatják. Nem lehet például pusztán állampolgári jogon indulni, minden jelöltnek valamelyik etnikumhoz tartozónak kell vallania magát, s ez gondot okoz egy vegyes családból származónak vagy a más nemzetiségűeknek, például romáknak, zsidóknak. A vegyes lakosságú kantonokban a számbeli kisebbségben élők szavazatai eljelentéktelenedhetnek. A viták tehát közjogi kérdésekről is folynak, de egyelőre szinte esélytelennek tűnik bármiben is megegyezniük az etnikumoknak. A közös történelmi múlt, a szövetségi államhoz, valamint a két szomszédos országhoz, illetve anyanemzethez való viszony mind-mind szakadékot képez az egyes nemzetiségek között a törékeny békéjű Bosznia-Hercegovinában.

A SZÖVETSÉGI ÁLLAM ÉS BERENDEZKEDÉSE