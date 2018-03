Politikai hiba volt Szél Bernadett LMP-s miniszterelnök-jelölt részéről, hogy besétált Gyurcsány Ferenc utcájába, és belement abba, hogy az ellenzéki összefogásban bármilyen szerepet vállaljon a párt. Azt sem fogadták kitörő örömmel a szervezetben, hogy a volt kormányfővel és a korábban őket eláruló Karácsony Gergellyel, az MSZP–P miniszterelnök-jelöltjével bármilyen közösséget kívánt vállalni Szél. Forrásaink szerint a párt társelnöke ezzel a Lehet Más a Politika kampányát és az általuk folytonosan hangoztatott önállóságát gyengítette. Azt külön felrótták a miniszterelnök-jelöltnek, hogy a baloldal és a Jobbik közötti közvetítői szerepbe manőverezte az LMP-t, ezzel is degradálta a szervezetet. Mára viszont eldöntött tényként kezelhető, hogy a formáció nem fog össze a Jobbikkal és más párttal a választások előtt, lapzártánkkor ezt erősítette meg az LMP vezetősége.



NINCS ÚJ FEJEZET A KAMPÁNYBAN

Gyurcsány Ferenc alaposan feladta a leckét március 15-én a Jobbiknak és az LMP-nek, amikor tárgyalóasztalhoz hívta őket, hogy egyeztessenek a választások utáni parlamenti együttműködésről.

A DK elnöke ezzel Vonát akarta kényszerhelyzetbe hozni. Utóbbi kivárt, és inkább nemet mondott a találkozóra. Gyurcsány stratégiája arra épült, hogy a Jobbik elnöke hónapok óta próbálja eladni a balos választóknak, hogy ő immár demokrata, nem szélsőséges, együttműködésre képes a Fidesszel szemben, így tehát nyugodtan szavazhatnak a baloldaliak is a pártjára.

Csakhogy a kötéltáncában oda kell figyelnie még megmaradt radikális szavazóira is; ha egyeztetne Gyurcsánnyal, tőlük is végképp elbúcsúzhatna.

A volt kormányfő invitálására adott, egyértelműnek tűnő jobbikos „nem” választ azonban árnyalja, hogy Szél Bernadett szerint Vona állítólag „semleges helyszínen”, tehát nem a DK székházában hajlandó lett volna az egyeztetésre. Gyurcsány ebbe nem ment bele. A megbeszélésből aztán botrány lett, most az LMP-s Vágó Gábor elhappolta a show-t Gyurcsány elől, ezt legalább azért pozitívumnak tartják a „zöldpártban”.

Vágó Gyurcsányt egyszerűen részegnek nevezte, amiért aztán másnap bocsánatot kért. Utóbbi pedig arra panaszkodott, hogy Szélék pökhendiek, kioktatók, arrogánsak voltak a tárgyaláson. Azonban úgy tudjuk, egyik félnek sem volt érdeke a megegyezés, ezért mutattak harciasságot.

Viszont a benzinkúti LMP–Jobbik-találka már sokkal barátságosabb légkörben zajlott, s az arról készült fotók szerint itt a tárgyalópartnerek – Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Vona Gábor és Szabó Gábor – tényleg nem fogyasztottak alkoholt. Igaz, az egyeztetés eredménye ugyanaz volt, mint az előző napi „balos” összejövetelé, itt sem született megállapodás.



A KÖZELEDÉS MÁR MEGVOLT

Pedig olyan szépen indult minden a Jobbik és az LMP között! Novemberben beszélt először arról Vona Gábor, hogy „ha a történelmi helyzet azt követeli meg”, akár koalíciót is kötne Szélékkel és a Momentummal. Érvelése szerint ők ugyanis XXI. századi pártok. Ez akkor meglepetésszerűen hatott, hiszen a Jobbik és az LMP korábban – hiába ebben a században alakultak – tökéletesen ellentétes véleményt képviselt szinte mindenben. Igaz, abban hasonlítottak, hogy a létüket és viszonylagos népszerűségüket Gyurcsány Ferencnek, valamint a 2006-os őszi történéseknek és az MSZP–SZDSZ-koalíció botrányos kormányzásának köszönhetik. A Jobbikból ennek hatására lett radikális, szélsőjobboldali rétegpártból 2010-ben parlamenti formáció, a Lehet Más a Politika pedig még a nevét is a balliberális kormányzat ellenében választotta meg. Egészen mostanáig nem is nagyon volt olyan téma, amelyben bármilyen kapcsolat lett volna a két párt között, pedig nyolc éve koptatják az ellenzéki padsorokat. 2011-ben Gyöngyöspatán támogatói körük, politikusaik még majdnem össze is verekedtek a Véderő és a helyi cigányság összezördülése miatt.

Aztán tavaly november után több olyan kölcsönös gesztus született, amelyből érezni lehetett, hogy komolyan gondolhatják az együttműködést. Ilyen volt a Magyar Nemzet klubjában történt találkozó, ahol Vona Hadházy Ákossal, az LMP társelnökével beszélt, de utóbbi elismerte, hogy Simicska Lajossal és fiával, Ádámmal is egyeztetett már. A Lehet Más a Politika aztán kiállt Vonáék mellett azon a tüntetésen is, amelyet az ÁSZ Jobbik-plakátkampánya miatt hozott elmarasztaló döntése miatt szerveztek.

A MATEMATIKA DÖNTÖTT

Hódmezővásárhely után a kormányellenes szavazók felbuzdultak, hogy a 106 választókerület többségében e választás mintájára egy ellenzéki jelölt megverheti a fideszes indulót. Azonban egy időközi polgármester-választáson könnyebb beállni minden pártnak egy jelölt mögé: itt nem számít az, hogy nem indul a saját emberük, s pártlistára menő töredékszavazat sincs. Ez pedig befolyásolhatja az esetleges parlamenti mandátumszámokat is, sőt akár a parlamentbe jutás és a frakcióalakítás is múlhat rajta. A mindenáron való kormányváltást ez és a kampányfinanszírozás is negatívan befolyásolja: ha nincs elég jelölt, állami támogatás sincs az indulók után.

A kis pártoknak mindezt mérlegelni kell, s minden ellenkező sugallat ellenére a DK és az LMP is ilyen alakulat. De az MSZP–P-nek sem könnyű a helyzete, hiszen nekik tízszázalékos eredményt kell elérni ahhoz a pártlistán, hogy egyáltalán bejussanak a parlamentbe. A DK és az MSZP már de-cemberben felosztotta a körzeteket; a szocialisták hatvan választókerületben indulhatnak, míg Gyurcsányék 46-ban állítanak jelöltet. Az LMP-nek 106 egyéni indulója van, a Jobbiknak ugyancsak ennyi. Az ellenzéknek összesen kb. 45-50 körzetet kellene megnyernie ahhoz, hogy teljesüljön a kormányváltás. Az egész tárgyalássorozat – minden színpadi attrakciójával szemben – arról szól, hogy melyik választókerületben lehet esélyük a győzelemre. Viszont hiába a Jobbik középre húzása, szavazói döntő többsége nem voksolna baloldali pártokra, és ez – bár nem olyan hatásfokkal, mint Vona pártjánál – a baloldali szimpatizánsokra is áll a volt radikálisokkal szemben. Így feltehetően marad az a stratégia, hogy az egymással szemben induló ellenzéki pártok legfeljebb „csendestársként” nem kampányolnak majd az esélyesebbnek vélt ellenzéki jelölt ellen, csak a Fidesz–KDNP-s indulóra lőnek majd. Az viszont mára legalább egyértelművé vált, hogy az Együtt és a Momentum teljesen kiesett a pikszisből, velük már egyáltalán nem számolnak az ellenzékben sem mint esetleges új parlamenti pártokkal.

Borítókép: Miniszterelnök-jelölti vita a Független Diákparlament fórumán. szél bernadett és vona gábor mosolydiplomáciája végül nem hozott választási együttműködést Fotó: Kovács Tamás, MTI