A Momentum mecénásaként, egyben megmentőjeként tűnt fel a politikai életben a választási kampány előtti fél évben Raskó György. Az egykori agrárállamtitkár még 2017 augusztusában került ismét a hírekbe azzal, hogy tanácsaival és anyagilag is támogatja a fennmaradásért küzdő pártot. Raskó azonban hamar csalódott új reménységeiben, januárban ugyanis már azt írta a közösségi oldalán: „Ez a projektem tényleg nem sikerült.” Posztjában éles kritikával illette a fiatal pártot, amiért belső feszültségek miatt nem választási programjukkal, hanem a hétről hétre távozó tagokkal hívták fel magukra a figyelmet. Bár Raskó drukkolásáról biztosította a Momentumot, a bejegyzés egy végső búcsúnak tűnt, amely után újabb politikai megjelenési lehetőséget keresett az egykori politikus. Legutóbb például a Népszavának adott nagyinterjút arról, miért is nem jó szerinte a magyar agrárpolitika. De hogy megérthessük, mi áll ennek a hátterében, nézzük meg alaposabban, ki is az a Raskó György.

Az agrárszakértő a rendszerváltozás táján kezdett hozzászólni a magyar mezőgazdasági ügyekhez. Az MDF-kormány Földművelésügyi Minisztériumának (FM) a privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályvezetőjeként ott volt például a Magyar Demokrata Fórum 1990. novemberi kiskunmajsai fórumán, amelyet a földtörvény előkészítésének felgyorsítása érdekében tartottak. Nevét a földkárpótlás kapcsán is emlegetik, szerinte azonban ebben már nem igazán volt szerepe. Valódi közéleti szereplővé mindenesetre az akkori FM közigazgatási államtitkáraként vált, akinek sokat vitatott működése alatt majdnem az egész magyar élelmiszeripart privatizálták.

De hogyan is került a korábban „rendszerüldözött kulákfiú” a minisztériumba? Az 1952-ben, Karcagon született Raskó György a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban abszolvált érettségi után az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1976-ban szerzett diplomát. Az Agrimpexnél kezdett dolgozni, ahonnét egy év múlva az Agrárgazdasági Kutató Intézetbe került. Saját véleménye szerint itthon nem hagyták kibontakozni, de hagyták, hogy nyelvet tanuljon, így került Latin-Amerikába. Más kérdés, hogy akkoriban még „nyugatra” sem nagyon mehetett az átlag magyar. A több nyelven beszélő Raskó 1983-tól 1989-ig dolgozott Mexikóban, Kolumbiában és Brazíliában. Akkor jött haza, amikor hallotta az itteni híreket, látta a televízióban a magyarországi eseményeket. Itthon 1989-től volt a Vízépítő Tröszt igazgatója, majd 1990-től az FM főosztályvezetője, 1991-től közigazgatási államtitkár, 1994-től 1998-ig pedig országgyűlési képviselő. Később a Magyar Demokrata Néppárt elnökségi tagja, szóvivője lett, majd a Bokros-csomagot támogatta, miközben az üzleti életben szerzett érdekeltségeket.

Ne feledjük, hogy 1991 és 1994 között az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) igazgatósági tagja is volt. Ez az az időszak, amikor az állam magánkézbe adta az élelmiszeripari vállalatokat – leginkább külföldieknek. Magyarország a térségben a külföldi működő tőke egyik legnépszerűbb célországa volt az 1990-es évek első felében, amikor az élelmiszeripar privatizációja lezajlott. Ennek során pedig a legnagyobb vitákat a külföldiek tulajdonlása mellett gyors terjeszkedésük is gerjesztette. Az államnak nem volt ereje megakadályozni az idegenek térnyerését. A kinti befolyás demonstratív jelzőszámának a külföldi tőke jegyzett tőkéből való részesedését tartják. A KSH adatai szerint 1995-re az élelmiszeripar jegyzett tőkéjének az 53,2 százaléka volt már idegen kézben, 1998-ra a 61,8 százaléka.

Raskó György mindenesetre – képviselősége mellett – 1995-től már a Royal Tokaji Borászati Kft. ügyvezető igazgatója, 1998-tól az East European Food Fund magyarországi befektetéseinek a felügyelője, a Bankár-csoporthoz tartozó Agárd Holding elnöke volt. 2000-től elnök lett a Csopak Holdingnál, 2003-tól a Mezőszövnél, 2004-től a Győzelem Mezőgazdasági Szövetkezetnél, 2006-tól pedig a Ceres Zrt.-nél is. A Hungarian Agricultural and Real Estate Fundnál 2000-től 2004-ig befektetési igazgatóként tevékenykedett. Ezek közül egy pozíció jókora felháborodást keltett agrárberkekben. Amikor az MDF-kormány volt közigazgatási államtitkára „téeszelnök” lett. Raskó György a lajoskomáromi és az enyingi gazdaság révén vált tagjává annak a „téeszvilágnak”, amelynek a létjogosultságát állami tisztviselőként megkérdőjelezte. Az enyingi gazdaságtól utóbb megváltak, ám a termelőszövetkezetből 2006-ban alakított, több ezer hektár földön gazdálkodó, a Nemzeti Cégtár adatai szerint négy EU-pályázatot is elnyert Lajoskomáromi Győzelem Kft.-nek Raskó György jelenleg is az ügyvezetője. Ebbéli – mondhatni kivételezett – helyzetében tehát akár meg is mutathatná, hogyan kell gazdálkodni. Konkrét példát hozhatna arra is, miként kell jól vezetni egy agrárgazdaságot.

Ehelyett azonban a személyével és agrárszakmai tevékenységével is erősen megosztó egykori földművelésügyi államtitkár tavaly ismét a politika háza táján, a Momentum tanácsadójaként és mecénásaként bukkant fel. Függetlennek persze soha nem is volt nevezhető az exállamtitkár, mert hogyan is lehetne független agrárszakértőnek nevezni valakit, akinek agrárberkekben személyes érintettségei vannak? Más kérdés, hogy a városi sajtó könnyen felejt, és felépítette Raskó köré azt a „megmondóemberes” nimbuszt, amely sokak szemében csak most semmisült meg igazán. Raskó erre persze maga is rásegített azzal, hogy igazi okleveles hídégető módjára viselkedett. Korábbi visszafogott, a racionalitás látszatát keltő nyilatkozatai helyett még a kormány – bizonyos részei-ben amúgy okosan okkal kritizálható – agrárpolitikájának is ész nélkül nekiment.

Ha valaki nem értené, miért is írom ezt, annak megpróbálom megvilágítani, mi zajlik a mezőgazdasági politikában a színfalak mögött, és mit is csinált Raskó György. Az agrárvilágban látszólag béke van, ám valójában ez a terület eléggé ingoványos, és ebbéli elveszejtő jellegénél fogva már csak olyan, hogy jellemző rá a meg-megújuló belső békétlenség. Ennek oka nem személyes, és igencsak egyszerű: a támogatások elosztása és a piacok változása körüli egyenlőtlenségesdiben keresendő. Nincs ugyanis olyan kormány a világon, amely egyformán a kedvére tudna tenni a néhány hektáron zöldséget, néhány száz hektáron gabonát termelő, tíz juhot, háromszáz tehenet, ezer sertést tenyésztő vagy ezen káprázatos tevékenységek mindenféle bájos egyvelegét művelő gazdálkodók érdekeinek. Ez ugyanis nem lehetséges, még ha van is támogatás, mint a pelyva. Mert az irányokról, arányokról igenis dönteni kell, ez pedig az agrárpolitika dolga és felelőssége, nem a gazdáé vagy a szakértőé. Alkukat persze ezen a piacon is kötnek, a nagyüzemek szintén megkötötték a magukét. Ezért nincs évek óta például agrártüntetés a kormány ellen.

Ennek a „húzd meg, ereszd meg” alkunak is „nekiment” a nagyüzem-tulajdonos Raskó azzal, hogy piszkítani kezdte a mezőgazdasági politikát. Fittyet hányt még arra is, hogy Czerván György, az FM agrárgazdaságért felelős államtitkára is a „téeszelnökök” közül jött. Raskó György azt is a napnál világosabbá tette, hogy politikai ambíciói vannak. Az nem egyértelmű még, hogy most is úgy forog-e, ahogy az esze viszi, vagy szélkakast idéző fordulatai illeszkednek egy stratégiához, mondhatni tervszerűek, amely tervet részletei-ben végrehajtva valójában mindent egy iránynak rendel alá. Ez azonban nem is érdekes. Sokszor van úgy ugyanis, hogy az úriemberek világában megszületnek a politikai ambíciók, még ha a jövőjüket az idő utólag nem is igazolja.

Fotó: Kőhalmi Péter