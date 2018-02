Ahogy az előrejelzések is sejtetni engedték, a rutinos és olykor durva megjegyzésekre is hajlamos elnök szoros küzdelemben, de legyőzte a politikában járatlan, magát úriemberként láttató kihívóját, Jiří Drahošt. Zeman a voksok 51,36 százalékát szerezte meg, a különbség mintegy 152 ezer szavazat volt a voksolásra jogosultak szokatlanul nagy, több mint kétharmados részvételével lezajlott második elnökválasztási fordulóban. A nagyváro-sokban – Ostravát leszámítva – Drahoš nyert, Prágában például 68,75 százalékos támogatással, viszont a kisebb településeken egyértelmű volt Zeman fölénye. Az elemzők és az ellenzéki cseh politikusok egy része úgy látja, hogy az államfő megosztja a cseh társadalmat, és ezen az sem változtat, hogy azt ígérte: a következő öt évben igyekszik elkerülni azokat a hibákat, amelyeket a személyét rendszeresen bíráló újságírók és politikusok is felróttak neki. A második forduló kampányában a köztelevízió érezhetően Drahoš mellé állt, és a legtöbb internetes portálon is őt favorizálták. Zemant úgy igyekeztek beállítani, hogy keleti irányba tolja az országot, harcias migránsellenessége pedig visszatetszést kelt Nyugat-Európában. A nyugati sajtó egy része oroszbarátnak és populistának tartja, és arra is emlékeztetnek, hogy Zeman Donald Trumpnak szurkolt az amerikai elnökválasztások idején. Drahoš tábora érthetően csalódott volt, és helyenként a mai magyar ellenzék stílusára emlékeztető módon vészharangokat kongatott. Václav Klaus egykori cseh miniszterelnök, aki kétszer is volt államfő, viszont úgy nyilatkozott: a csehek felismerték, hogy Drahoš csupán üres szólamokat pufogtat, és nincs tisztában a társadalmi folyamatokkal. Azt is felidézte, hogy őt és Zemant is 1968 után félreállították, míg az akadémia egykori elnöke a kommunizmus idején is nyugodtan építhette szakmai karrierjét. A társadalom megosztottságával kapcsolatban megjegyezte: az USA-ban és Nagy-Britanniában is ez a helyzet, tehát ebben nem lát semmiféle problémát.

Zeman a választást követő sajtóértekezleten megerősítette, hogy ismét az őszi képviselőházi választásokat megnyerő Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnökének, Andrej Babišnak ad megbízást az új kormány összeállítására, és ehhez elegendő időt is biztosít számára, hogy az ügyvezető miniszterelnök parlamenti többséget állíthasson maga mögé. A kommunista párt és a Tomio Okamura vezette EU-ellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) már jelezte, hogy kész megállapodni bizonyos feltételekkel az ANO-val. A szociáldemokraták sem zárkóznak el ettől, de túlzott elvárásokkal kezdték a tárgyalásokat, ezért Andrej Babiš bejelentette: a balközép alakulat februári kongresszusa után folytatják a megbeszéléseket, amikor tisztázódnak a párton belüli erőviszonyok. Elemzők szerint Babiš nincs könnyű helyzetben, mivel Zeman újraválasztott elnökként már nem függ az ANO-tól, amely mindkét választási fordulóban támogatta. Egyelőre szívélyes kettejük kapcsolata – ezt maga az ügyvezető kormányfő is nyugtázta a választás utáni sajtóértekezletén –, de adódhatnak helyzetek, amikor eltérő lesz a véleményük.

Sokaknak feltűnt, hogy Zeman sajtótájékoztatóján nemcsak a felesége, a lánya és a közeli munkatársai álltak a pódiumon, hanem többek között a radikális jobboldalinak tartott SPD elnöke, Okamura is, aki „39 fokos láza” ellenére is személyesen kívánt gratulálni az újraválasztott elnöknek. A győzelem bejelentését követő fogadáson egyébként Zeman stábjának a tagjai összetűzésbe keveredtek néhány újságíróval, volt egy-két ökölcsapás is, az államfőt gyakran támadó internetes portál munkatársát fellökték.

Borítófotó: Zeman és Babiš az őszi választások után. Most is szívélyes a viszonyuk