A napokban aláírták a dokumentumokat arról, hogy a pilisvörösvári gyártóüzemet működtető Szamos Marcipán Kft. és azok a tulajdonosokhoz tartozó vállalatok, amelyek az egyéb tevékenységeket végzik, egységes holdingba tömörülnek. Cégjogi szempontból lényegében egy zártkörűen működő részvénytársaság részeivé válnak.

„A negyven éve üzemelő, folyamatosan növekvő Szamos cégek természetesen továbbra is a família tulajdonában maradnak. A családi vállalkozási méreteket azonban mostanra kinőtte a csoport, ezért a családi alapú működést egy ideje már professzionális, menedzserszemléletű hozzáállás váltotta fel, mert erre volt szükség. Ezt követi le az ennek megfelelő szerkezeti átalakulás” – mondja a váltásról Kelényi Szamos Gabriella, annak a Szamos Mátyás cukrászmesternek a lánya, aki a 30-as években a feleségével, Hajdú Margittal alapította az egykori marcipánüzletet.

Szamos Mátyásnak három gyermeke született, a família azonban üzleti szempontból két önálló ággá nőtte ki magát. Az elsőszülött fiú, Miklós közgazdász vállalkozóként a budai Várban lévő cukrászdákat – a Ruszwurmot és a Koronát – üzemelteti, illetve Budaörsön van egy magáncukrászdája. Tőle üzleti szempontból teljesen függetlenül működik a több mint két tucat cukrászdával rendelkező, ezeket áruval a legendás pilisvörösvári üzemből ellátó, „love brand”-ként is ismert Szamos Marcipán. Ezt a középső gyermek, Gabriella és öccse, László fejleszti immár négy évtizede Gabriella férjével, Kelényi Gyulával együtt. Náluk a gazdasági ügyekkel korábban Kelényi Gyula foglalkozott, Gabriella az arculattal, a szakmai kérdésekkel pedig Szamos László.

Gabriella tehát már a második generáció képviselője, férjével húszévesen kapcsolódtak be az üzletbe. És most, hogy hetvenévesek lettek – magyarázza –, eljött a pillanat, hogy közel negyvenéves fiaiknak és menyeiknek – akikből egy már meg is van, s remélik, a következő is hamarosan meglesz – átadják a stafétabotot. „Tulajdonképpen már vagy tíz éve a fiaink – Kolos és Ádám – az operatív igazgatók, mi már csak a stratégiai kérdésekben voltunk benne, de most teljesen kilépünk” – mondja Gabriella.

Meg is tehetik nyugodtan, hiszen a harmadik generáció érti a dolgát, és cseperednek már az unokák. „Az én alapjaim nagyon hasonlók voltak a férjeméihez, illetve a családéihoz, hiszen szintén cukrászcsaládból származom. Cukrászmester anyukám is reggeltől estig cukrászüzemben dolgozott, így nőttünk fel öcsémmel, ugyanezt a példát láttuk. Nekem tehát nagyon természetes volt a váltás, hiszen az első pillanattól fogva ugyanúgy csináltam tovább, ahogy korábban megtapasztaltam” – mondja Kelényi Kovács Zsuzsanna, aki még kisasszony korában, közgazdász létére hozott létre egy cukrászüzemet Fertőszentmiklóson, és alvállalkozója lett a Szamosnak. Ebbe az üzembe toppant be egy napon az akkori termelési igazgató, Kelényi Kolos, aki a továbbiakban is sűrűn ellátogatott ide. Az ismeretségből 2011-ben lett házasság.

Kelényi Szamos Gabriellával és Kelényi Kovács Zsuzsannával Budapesten, a Szamos Marcipán Kossuth téri üzletének a második szintjén berendezett csokoládémúzeumban ültünk le beszélgetni kicsit. Ez a múzeum igen figyelemreméltó, a brüsszeli sem különb nála, pedig a belga csokit ugye nem kell bemutatni? Van a kiállított tárgyak között egy fémdobozka is, tetején a Parlamenttel. Ma már nem lehet ilyet készíteni, úgy hírlik, házelnöki döntés tiltotta meg egyenest az épület ilyen-olyan ábrázolását.

Hamar kiderült itt még az is, hogy Kelényi Ádám barátnője az egyetemen a marketing szakot végezte el, de neki is van köze a cukrászathoz. „Ő igazából süt és nagyon tehetséges. Nemcsak tudja tehát, hogy mit jelent a sütemény, hanem dolgozik is vele. Még nem is ismerte Ádámot, amikor ezt egy kétéves tanfolyamon megtanulta. Szép, okos és jó is, várjuk hát, hogy náluk szintén meglegyen az esküvő. Ádám is várja, s biztos vagyok benne, hogy erősítésre lesz szükség a marketingben” – árul el családi titkokat Gabriella.

Jó ideje nemcsak a cégvezetés, hanem maga a Szamos Marcipán is több lábon áll. Ezzel együtt jár, hogy már korántsem csak a cukrászdáikat látják el a pilisvörösvári üzemükben készülő Szamos termékekkel. Az értékesítési csatornákat Kolos kereskedelmi és stratégiai igazgató felügyeli. Hozzá tartozik a cég árbevételének a harmadát kitevő (főként nyugat-európai) export, a szakbolthálózatoknak, a 26 cukrászdának történő értékesítés, illetve a multinacionális üzletláncoknak történő eladások. Idetartozik, hogy Szamosék Magyarországon főleg Budapest környékén vannak jelen, s több mint egy éve nyitottak egy üzletet Bécsben. Értékesítenek továbbá webshopon, nemzetközi hálózatokban, illetve kéthetente van „slepptúrás” – teherkocsiról történő – értékesítésük, az országot lefedő négy nagy hálózattal. Utóbbival megoldható, hogy a vidéki üzletekbe, benzinkúthálózati egységekbe is eljussanak a termékek. Azok a cukrászok is levehetik az autóról az árut így, akiknek nincs lehetőségük a Szamos Marcipánhoz utazni érte.

Kolos öccse, Ádám a gazdasági igazgató, valamint a HR-vonalat is ő viszi. „Ádám alakította ki a több mint két tucat üzletet, a tárgyalástól kezdve a bérlésig sínre tette az egészet” – emlékeztet Kelényi Szamos Gabriella, aki a cukrászdák arculatát, berendezését alakította ki, ám mostanra ezeket a feladatokat már átvette tőle egy igazgató. A jövőben azonban az arculati kérdések Kelényi Kovács Zsuzsannához tartoznak, aki a családba kerülve a Szamos Marcipánnál is dolgozott már mint termelési igazgató.

Gabriella tudja, hogy a hírnév megtartásáért is meg kell dolgozni, szeretné tehát magát a cukrászatot is úgymond felemelni arról a pontról, amelyre a nem könnyű munkaerőpiaci helyzet miatt kénytelenek voltak lemenni. Ugyanis, mint kifejti, lassan már a termék, a szolgáltatás minősége, színvonala sérül azért, mert nincs elegendő cukrász és cukrászati szakember Magyarországon. A Szamos Marcipán mint brand nagy érték a piacon, ám sérülhet is. „Mondjak egy példát? Egy új dobozon láttam, hogy tegeződve tették fel a rajta lévő feliratban a kérdést: ettél már ilyet? Ügyelni kell arra, hogy mit közvetítünk, ne lehessen ezt a brandet akárhogy, illetve akárhol használni” – magyarázza az alapító lánya.

A Szamos Marcipánnál a jövőben szeretnének olyan ajándékkínálatot is nyújtani, amely páratlan, azaz nem található meg a konkurenciánál. Eddig a cukrászdák választéka azonos volt, de már elindult a szakosodás. A Böszörményi úti üzletüket például a megszokott kínálat mellett kijelölték külön alkalmi tortaprojektre. „Eddig is jó tortát készítettünk, de most mi akarunk a legjobb dísztortások lenni, az hát a feladat, hogy azok legyünk” – mondja Gabriella. A szentendrei Szamos cukrászda emeleti terme kihasználatlan, ott kávékiállítást terveznek nyitni, baristák bevonásával. Párizsi utcai üzletüket pedig ajándéknak szánt termékeik beszerzésére teszik ideálissá.

Jelenleg a Szamos Marcipán Kft. és a gyártó cég köré szerveződött vállalkozások árbevétele összesen több mint 5 milliárd forint. A holdinggá alakulás célja pedig a csoport profi működése, illetve működtetése. Kelényi Kovács Zsuzsanna úgy látja: amikor a céget a 80-as években átadták a második generációnak, nekik valamivel könnyebb dolguk lehetett, hiszen például nem volt igazi konkurencia a piacon. Gabrielláéknak tehát sikerült magukat „önmegvalósítani”, úgy változtatni, ahogy azt elképzelték. „Mi, harmadik nemzedék viszont majdhogynem »válságmenedzsmentet« viszünk véghez a társaságban, amely pici vállalkozásból nagyvállalat lett. Nekünk ugyanúgy – de mégis máshogy – menedzsmentet szükséges építenünk, s a rendszert tartó pilléreket kell működtetni úgy, hogy ez az egész egy cégként üzemeljen. Ez egy komoly feladat” – fogalmazza meg a jövő feladatait Zsuzsanna.

CSALÁDFA

I. generáció

Szamos Mátyá

II. generáció

Szamos Mátyás gyermekei: Szamos Miklós, Szamos Gabriella, Szamos László

Szamos Gabriella férje: Kelényi Gyula

III. generáció

Szamos Gabriella és Kelényi Gyula gyermekei: Kelényi Kolos, Kelényi Ádám

Kelényi Kolos felesége: Kelényi Kovács Zsuzsanna

Borítófotó: Kelényi Kovács Zsuzsanna és Kelényi Szamos Gabriella. A második generáció átadja a stafétát (fotós: Kőhalmi Péter)