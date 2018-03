Márciusi kamatdöntő ülésére tartogathatja a muníciót a jegybank, nem csak a külföldi események miatt, hanem azért is, mivel az akkor megjelenő inflációs jelentés új jegybanki előrejelzései világosabb képet festhetnek 2018-ról.

Az Equilor elemzése alapján a márciusi ülésén valószínűleg már a januárban bevezetett intézkedések első hatásait is értékeli a jegybank. Ez az időhorizont már elég hosszúnak bizonyulhat ahhoz, hogy az első kilengésektől eltekintve látszódjon, milyen hosszabb távú hatást lehet elérni a hosszabb lejáratú hozamok esetében. Ráadásul ekkor fog megjelenni az új inflációs jelentés is, amelyből kirajzolódik az MNB “új” makrogazdasági prognózisa is 2018-ra.

Amíg a forint árfolyama stabilan alakul, az MNB által januárban felvázolt új monetáris pálya, "bebetonozott alapkamattal", laposan tartott hozamgörbével és csökkenő devizatartalékokkal lehetőséget teremt a gyakorlati átállásra az aktív oldalra, annak adminisztratív bejelentése nélkül is.

Az MNB jelenlegi monetáris politikája alapvetően forintgyengítő, de a stabil fundamentumok (folyó fizetési és külkereskedelmi többlet, csökkenő adósságpálya, javuló hitelminősítői megítélés) ellensúlyozzák a hatást.

“Emiatt hosszabb távon továbbra sem várunk érdemi elmozdulást, az év egészében a 303-318-as sávban mozoghat a jegyzés, majd részben a változó európai monetáris politikának köszönhetően, az év második felében gyengülhet nagyobb mértékben a forint, melynek során akár a 320-as szint megérintése is elképzelhető” - fogalmaznak végezetül az Equilor szakértői.

