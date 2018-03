A referens elmondása szerint számos NGO “amely az emberi jogok és a humanitárius értékek nevében cselekszik egyfajta »glória-hatásban« (halo effect) sütkérezik”. Ez azért veszélyes, mert emiatt aránytalan bizalmat élveznek, egyes NGO-k ráadásul - mint például az Amnesty International - költségvetésüket és befolyásukat tekintve egy kisebb országgal hasonlatosak. Ezért is van szükség olyan szervezetekre, mint az NGO Monitor, amely ezen NGO-k támogatásának és céljainak vizsgálatára jött létre.

Deutsch beszél a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványról is. “A Nyílt Társadalom Alapítvány mindenhol szerepet játszik a világon, és gyakran Izraelben is. Soros György általában egyes országokban játszott szerepe miatt kerül szóba, de fontos látni, hogy alapítványán keresztül az egész világon jelen van” - fejti ki.

Ez az alapítvány pedig rendkívül aktív, “és az NGO-k, amiket támogat (például az izraeli katonák állítólagos háborús bűneit feltáró Breaking the Silence – a szerk.) nem ellenőrzik a forrásaikat, és az általuk közölt adatok nem egy informatív diskurzus részei, hanem politikailag erősen színezettek. A hozzáállásuk egyértelműen elfogult” - értékeli Deutsch a Soroshoz köthető szervezetek tevékenységét.

Hozzáteszi: “A politikai motivációjukról pedig el lehet mondani, hogy Soros György egy Karl Popper nevű filozófus hatása alá került londoni évei során, amely a teljes szólásszabadság, a sokszínű diskurzus és az abszolút demokrácia céljait tűzte ki. Ez megmagyarázza, miért próbálja megdönteni a rendszert és a kormányokat megannyi helyen, ahol alapjaival aktív”.

A legrémisztőbb részlet viszont, amit ezekről a szervezetekről Deutsch elárul, az mégiscsak a következő: “2016-os kutatásunk szerint a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatott egyes szerveket, amelyeknek ismert kötelékei vannak a Palesztin Felszabadítási Népfronthoz (Popular Front for the Liberation of Palestine), amelyet az EU, az USA, Kanada és Izrael is terrorista szervezetként kezel”.

Borítókép: Az Amnesty International Magyarország aktivistái állnak a szervezet demonstrációján, a Budapesti Erzsébet téren (MTI/Szigetváry Zsolt).