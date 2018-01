A Figyelő is kint járt a pénteki diáktüntetésen. Arról kérdeztük a fiatalokat, mennyire fontos nekik, hogy a rendezvény független legyen a pártpolitikától, illetve milyen információik vannak a Nemzeti Alaptanterv jelenlegi újragondolásáról. Azt is ki szerettük volna deríteni, hogy mire volt jó a délelőtti lógás, ha délután volt a tüntetés. A tömegben felfedeztük Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselőt is, megkérdeztük őt is.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt